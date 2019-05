Je älter, desto ehrgeiziger

Unterwegs in Europa: Angermünder Läufer starteten kürzlich in Madrid beim Marathon. Oft treffen sie bei Wettkämpfen mit ihren Sportfreunden aus der Partnerstadt Lügde zusammen. © Foto: privat

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Der Eisenbahnersportverein 49 Angermünde feiert im Juni seinen 70. Geburtstag. Damit ist er einer der ältesten in der Stadt. Der Verein durchlebte wechselhafte Zeiten mit enormem Zulauf bis zu Ausgründungen von Abteilungen. Heute haben hier 239 Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre sportliche Heimat und Spaß an Bewegung mit Freunden.

Knapp vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges fanden sich am 10. Juni 1949 auf dem Gelände der Eisenbahn Lokkolonnenfahrer aus der ganzen sowjetischen Besatzungszone und interessierte Eisenbahner aus Angermünde zusammen, die die SG Volldampf gründeten. Fußball stand damals hoch im Kurs. Dafür brauchte man nicht viel. Allerdings mangelte es an Sportkleidung und Bällen. Anfang der 1960er-Jahre ebbte die Fußballeuphorie ab.

Dafür entstanden im Verein, der sich 1951 auf Anordnung der DDR-Führung der Sportvereinigung "Lokomotive" anzuschließen hatte und seitdem den Namen "BSG Lokomotive" trug, neue Sektionen. Angermünde hatte erfolgreiche Kegler, zumindest bis ihre Halle in der Gartenstraße nach der Wende der Mehrzweckhalle weichen musste. Auch die Sektion Tischtennis hatte wechselhafte Zeiten zu überstehen. Es gibt sie aber auch noch heute mit 49 Mitgliedern. Die größte Abteilung bildeten von 1965 bis 1995 die Handballer, die sich dann als HCA 52 selbstständig machten. Auch die 1970 gegründete Abteilung Volleyball, die sich 2007 mangels Mitgliedern auflöste, war erfolgreich.

Von der Sektion Leichtathletik blieb nach der Wende lediglich die Läufergruppe, von denen noch heute 22 Mitglieder als "Laufvögel" an Veranstaltungen teilnehmen, sogar europaweit. Kürzlich waren einige von ihnen beim Madrid-Marathon dabei und haben auch alle das Ziel erreicht. Anfang Juni ist ein zweitägiger Lauf rund um Angermünde geplant, bei dem alle Angermünder Ortsteile angesteuert werden. Eine Freundschaft verbindet die "Laufvögel" mit Läufern der Partnerstadt Lügde.

Heute hat der 1990 in ESV 49 umbenannte Verein 239 Mitglieder. Davon gehören allein 168 der Herzsportgruppe an, die 1992 mit zwölf Sportfreunden ins Leben gerufen wurde. Lutz Kirsten, der in der Reha-Klinik Wolletz arbeitete, knüpfte damals die Beziehungen zur Klinik, deren Einrichtungen die Herzsportler noch heute nutzen können. Abteilungsleiter ist Sporttherapeut Christian Brückner. Jeden Montag ist Training mit Petra Reimann. "Je älter die Mitglieder werden, desto ehrgeiziger sind sie", verrät sie. "Es ist auch ein Kommunikationstreffpunkt. Egal, wie das Wetter ist, eine Dreiviertelstunde vorher stehen die ersten an der Bushaltestelle."

Bei der Jubiläumsfeier mit allen Mitgliedern am 14. Juni wird der Vorstandsvorsitzende Jens Probstmeyer bei seinem Rückblick auf 70 Jahre Vereinsgeschichte sicherlich vor allem die ehemaligen und aktiven Übungsleitern würdigen. Ihnen ist es zu verdanken, dass der ESV 49 immer noch da ist. "Unser Nachwuchsproblem ist allerdings groß", erzählt Jens Probstmeyer, der 2007 den Vereinsvorsitz von Erich Morlok übernommen hat. "Wir brauchen dringend Übungsleiter", sagt er. Um die Kinder im Tischtennis kümmert sich Jugendwart Günter Sixtus. Er ist fast 75 Jahre alt. "Aber ohne ihn läuft gar nichts", so Jens Probstmeyer.