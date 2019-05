Berufswunsch durch Einsatz noch verstärkt

Thomas Berger

Neuenhagen ( ) Es war eine der zwei Seminargruppen, die sich am Donnerstag zu dem Treffen im soziokulturellen Zentrum Arche zusammengefunden hatte. Langsam neigt sich die Einsatzzeit dem Ende zu, die vorbereiteten Präsentationen trugen da schon teilweise Bilanzcharakter. Und die fällt, trotz der so unterschiedlichen Stellen, Tätigkeiten und konkreten Erfahrungen, ganz überwiegend positiv aus. Hoch ist die Zahl derer, die in dem Bereich, wo sie derzeit ihren Freiwilligendienst ableisten, auch ihre berufliche Zukunft sehen.

Zum Beispiel Pia Papendorf aus Behlendorf und der Rehfelder Philipp Raether, beide 17. Sie sind in der IB-Rehaklinik Buckow tätig, offerierten ihren FSJ-Kollegen in der Neuenhagener Seminarrunde spannende Einblicke, hatten Blutdruckmessgerät, Fühl-Säckchen und anderes mitgebracht. Pia, die Krankenschwester werden will, ist vorwiegend direkt auf einer der Stationen, berichtete vom Aufnahmeprozess und Details der Betreuung. "Vieles, was man sieht, geht einem schon nahe", räumte sie ein. Das Miteinander im Team bezeichnete sie als herzlich. Auch Philipp gefällt es, er pendelt vor allem zwischen Rezeption und Ergotherapie – dort will er auch beruflich mal hin.

Ähnlich geht es Mario Lindemann. Für den 19-jährigen Strausberger hat sich sein Wunsch, Sonderpädagogik zu studieren, durch seine spannenden Erfahrungen in der beruflichen Schule des IB in Neuenhagen weiter erhärtet. Eindrucksvoll schilderte er den anderen die vielfältigen Herausforderungen, die das Team dort mit den Jugendlichen zu bewältigen hat. Menschen wie ihnen einen Weg weisen und zur Seite stehen zu können, sei für ihn eine schöne Berufsperspektive.

Ob Tim Kleinschmidt (16), der in seinem Heimatort Rüdersdorf in der Tagespflege der Pflegebrücke arbeitet, oder der Eggersdorfer Fabian Smollich (19), der in der Kita "Tausendfüßler" tätig ist: Alle möchten ihre Zeit dort nicht missen. Das freut nicht zuletzt Astrid Ahner, beim IB in Neuenhagen für den Friewilligendienst zuständig.

