Musikschul-Ensembles geben ein Konzert

Rathenow Die Ouvertüre zur Oper "La Traviata" von Giuseppe Verdi, das Klavierkonzert D-Dur von Joseph Haydn, ein ABBA-Medley u.v.m erwartet die Gäste des Ensemble-Konzert, das Schüler der Musik- und Kunstschule Havelland in Rathenow am Samstag, 25. Mai um 17.00 Uhr geben. Im Blauen Saal des Rathenower Kulturzentrums sind das Sinfonische Orchester, das Musical-Ensemble, Collegium musicum, die Bigband "Union Brass (Small Edition), Tanzgruppen, das Gesangsensemble, Kinderorchester, die Jugendband "No Silence" und viele andere zu hören.

"An der Musik- und Kunstschule lernt man in erster Linie das Spielen eines Musikinstruments, das Singen oder das Tanzen. Das passiert meist im Einzel,- Partner- oder Kleingruppenunterricht. Ein wichtiger Aspekt der Ausbildung ist jedoch der möglichst frühe Beginn des gemeinsamen Musizierens in den vielen Ensembles der Schule", heißt es von der Regionalleiterin im westlichen havelland, Anke Heinsdorff.

Der Einlass erfolgt ab 16.30 Uhr, der Eintritt ist frei, um Spenden für die Arbeit des Fördervereins der Musikschule Rathenow e.V. wird gebeten.