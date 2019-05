Skadi Hempel kandidiert als Einzelbewerberin

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Heimat, das ist für Skadi Hempel ein warmes Gefühl im Bauch. Wenn sie nach vielen Reisen um die Welt wieder nach Angermünde kam, spürte sie es. Wenn sie im Feierabendverkehr von Berlin nach Hause pendelt, fällt der Stress von ihr ab, sobald sie aus der Bahnhofshalle tritt. Wenn sie bekannte Gesichter sieht, durch vertraute Straßen spaziert und morgens beim Aufwachen die Vögel hört, fühlt sie sich geborgen.

Skadi Hempel fühlt sich als Angermünderin, obwohl sie als Reiseleiterin schon die Welt gesehen hat. "Ich habe viel im Ausland gearbeitet und hätte auch davon flattern können. Aber ich habe mich immer mit Angermünde verbunden gefühlt und gemerkt, hier ist mein Heimathafen", sagt die 40-Jährige. Dieses warme Heimatgefühl ist für die junge Frau Motivation genug, es nicht nur zu genießen, sondern etwas zu tun, damit es bleibt und ausstrahlt auf andere. Skadi Hempel stellt sich als Einzelbewerberin zur Wahl für die neue Stadtverordnetenversammlung.

"Es ist eine Bauch-Entscheidung, weil mir nicht egal ist, was in Angermünde passiert. Ich möchte eine zukunftsfähige Stadt mitentwickeln, in der sich alle Generationen zu Hause fühlen", sagt sie. Ein Wahlprogramm hat sie nicht. "Ich möchte nicht vom Wahlplakat herunterlächeln oder Wurfzettel verteilen, die früher oder später im Müll landen. Ich möchte mit den Menschen Auge in Auge reden und meine Zeit und meine Erfahrungen aktiv einbringen." Für Stadtentwicklung habe sie sich schon lange interessiert und durch den Generationenwechsel im Bürgermeisteramt erst Recht Lust verspürt, sich selbst zu engagieren.

"Ich denke, dass sich auch in der SVV gerade ein Generationswechsel abzeichnet. Die Älteren haben gute Arbeit geleistet, wofür man ihnen danken sollte. Wenn nun Jüngere nachrücken, sollen sie ein gutes Gefühl haben und beruhigt den Staffelstab weitergeben. Ihre Erfahrungen sind ja weiterhin nützlich." Ein Miteinander der Generationen und Nachhaltigkeit in allen Entscheidungen, das sind Schwerpunkte, für die sich Skadi Hempel besonders einsetzen möchte.

"Wie bekommt man den Generationswechsel in allen Bereichen gemeistert, nicht nur in der SVV, auch in Vereinen, Betrieben, Ehrenämtern? Wie kriegt man die Jugend dazu, sich mehr für ihre Stadt zu interessieren?" Auch der Austausch mit anderen Kommunen sei wichtig. "Ich bin viel herumgekommen und habe erlebt, dass andere Kommunen auch Probleme haben. Das schärft den Blick für Lösungen und das Positive, das sich hier schon entwickelt."