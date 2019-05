Jens Sell

Seelow/Strausberg (Doris Steinkraus) Vertreter der Strausberger Bürgerinitiative (BI) für die Erhaltung des Straussees haben am Mittwochabend im Rahmen der Kreistagssitzung an Landrat Gernot Schmidt (SPD) eine Dienstaufsichtsbeschwerde übergeben. Sie richtet sich gegen den Wasserverband Strausberg–Erkner und beschuldigt ihn, die in mehreren ISO-Normen festgeschriebenen Beteiligungsrechte und Informationspflichten verletzt zu haben. Die Bürgerinitiative sieht sich dabei als "interessierte Partei im Qualitäts- und Umweltmanagement" und fordert den Landrat als satzungsgemäße Rechtsaufsichtsbehörde des Wasserverbandes auf, zu veranlassen, dass sie als solche alle Rechte genießen kann. In ihrer Beschwerde beschuldigt die BI den Wasserverband und die Untere Wasserbehörde, ihre mehrfachen schriftlichen Gesprächsangebote abgelehnt zu haben. Nach den Transparenzregeln der ISO-Norm seien die Bürger der Stadt durch aktive Informationspolitik zu beteiligen, und in der BI seien fast 200 Bürger Mitglied.

Landrat Gernot Schmidt (SPD) nahm die Beschwerde entgegen und sagte: "Der Kreis ist Aufsichtsbehörde für das wirtschaftliche Gebaren des Verbandes. Für alle wasserrechtlichen Fragen ist die Obere Wasserbehörde aufsichtspflichtig." Er bestätigte auf Nachfrage der Strausberger, dass seine Wasserbehörde vom Land informiert wurde, dass gegen den Verband Verfahren laufen, weil mehr Wasser gefördert wurde als genehmigt.