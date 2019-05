Kleine Forscher entdecken den Boden

Larissa Benz

Tauche (MOZ) Die Konzentration ist im Klassenzimmer förmlich zu spüren. Schüler sitzen an den Tischen mit Schutzbrillen, vor ihnen liegen jeweils drei Petrischalen, in denen sich Lehm, Kompost oder Sand befindet. In der Hand halten sie Pipetten, die mit Salzsäure gefüllt. Der Versuch ist Teil des Projekttages, bei dem die Firma VEO aus Eisenhüttenstadt zum ersten Mal an der Ludwig-Leichhardt-Grundschule Tauche Halt macht.

Die Viert- und Sechstklässler lernen an diesem Vormittag, was guten Boden ausmacht. "Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wie man das den Kindern, die ja noch keinen Chemieunterricht haben, näherbringen kann", sagt Falk Möbius, Geschäftsführer bei VEO. Dem Energieunternehmen, das unter anderem die Strom- und Wärmeversorgung für die Stadt Eisenhüttenstadt übernimmt, sei Umweltschutz wichtig: "Wir sind bemüht, die Umweltbelastungen so gering wie möglich zu halten", betont er.

Mit dem Projekttag, der durch den Förderverein der Grundschule zustande kam, wolle man den Kindern ein Gefühl dafür geben, wie solche Bodenproben untersucht werden. "Mir hat besonders gut gefallen, wie der Lehm durch die Salzsäure gesprudelt hat", sagt der 10-jährige Luc. Durchs Klassenzimmer schwirren mehrere Mitarbeiterinnen von VEO, die den Kindern die Ergebnisse erklären: Laborantin Uta Gregor erklärt unter anderem, warum ein Gartenboden gelockert werden sollte.

Mit diesen praxisnahen Beispielen hoffen Lehrer und Unternehmensmitarbeiter, Kinder für Naturphänomene zu begeistern. "Das ist in gewisser Weise auch eine Vorbereitung auf den Chemieunterricht", sagt Lehrerin Ines Seitz, die vom Einsatz der Schüler und der Gäste aus Eisenhüttenstadt begeistert ist.

VEO-Geschäftsführer Falk Möbius ist es nach eigenen Angaben wichtig, Kinder schon früh Themen aus der Industrie näherzubringen: "Wir legen bei uns auch großen Wert auf die Ausbildung, man kann nicht früh genug damit anfangen, die Kinder dafür zu begeistern", sagt er.