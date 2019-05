Betriebskapital mit Charakter

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Eselwalde stellt sich vor. Mitten in Eberswalde ist ein Tierhof entstanden. Auch als Ausgangspunkt für Wanderungen.

Willkommen in Eselwalde. Der beinahe 40.000 Quadratmeter und damit fast sechs Fußballfelder große Hof ist etwas versteckt an der Mühlenstraße in Finow zu finden – neben Hausnummer 13 und schräg gegenüber der Einfahrt zum früheren Walzwerk. Bereits im Juni vorigen Jahres hat Cindy Richter (39) das Grundstück gepachtet, auf dem das Pumpenhaus des in die Insolvenz gegangenen Industriebetriebes steht, das sie zum Stall umgebaut hat.

Seit Dezember bietet die Eberswalderin hauptberuflich Eselwanderungen, Umweltbildung zum Thema Hoftiere und Wildkräuterseminare an. All dies wird Cindy Richter auch den Besuchern ihres "Tages der offenen Stalltür" vorstellen, zu dem sie für Sonntag, 10 bis 17 Uhr, einlädt.

Natürlich wird sich dabei fast alles um Murphie, den etwa 30 Jahre alten Methusalem, Eddie (15), Bennie (7) und Jungspund Ivo (5) drehen, nach deren Art der Hof benannt ist. Die muntere Herde wäre ohne Odin, den im vorigen Jahr geborenen Bretonischen Zwergschaf-Bock, nicht komplett. Das schwarze Kerlchen weicht dem Esel-Quartett nicht von der Seite. "Die sind seine Gang. Dafür lässt Odin die anderen vier Schafe desinteressiert links liegen", verrät die Eselwalde-Betreiberin, die an der Eberswalder Hochschule Landschaftsnutzung und Naturschutz studiert hat, überdies ausgebildete Heilpraktikerin mit dem Schwerpunkt tiergestützter Intervention ist und aktuell nebenbei gerade Tierpsychologie büffelt.

Zu Eselwalde gehören außerdem zwei recht dicke und damit arttypische Hängebauchschweine, die in einem eigenen Gehege untergebracht sind und wohlig grunzend im Dreck wühlen.

Die Esel sind allesamt Wallache, also Hengste, die kastriert wurden. "Dass ich nur Männchen halte, entspricht ihrer Natur", betont Cindy Richter. Auch in freier Wildbahn würden die Hengst- und Stutenherden zumeist getrennt unterwegs sein. Die Geschlechter kämen sich nur vorübergehend näher – für kurze, aber intensive Liebesspiele.

Murphie, Eddie, Bennie und Ivo sind die uneingeschränkten Herrscher von Eselwalde. Und zugleich das lebendige Betriebskapital ihrer Besitzerin. "Ich biete Wanderungen an, bei denen es im Wesentlichen um Entschleunigung geht", berichtet Cindy Richter. Das meditative Erlebnis sei für Schulkinder und Unternehmensmanager gleichermaßen empfehlenswert. Es biete sich für Schulausflüge und teambildende Maßnahmen an.

Seminare im Wurzelkeller

Noch kann die Betreiberin von Eselwalde allein nicht leben. Jeden zweiten Donnerstag im Monat richtet sie von 16 bis 18 Uhr Seminare in der Wildkräuterwerkstatt im Wurzelkeller des Forstbotanischen Gartens aus. Dies geschieht in Kooperation mit der Stiftung WaldWelten.

Die Mutter zweier Kinder, zehn und 18 Jahre alt, schwärmt von ihren Eseln, die wie alle Vertreter dieser Art absolute Charaktertiere seien. "Esel lassen sich zu nichts zwingen. Sie wollen vielmehr sanft überredet werden", verrät Cindy Richter.

Beim "Tag der offenen Stalltür" stehen ab 10.30 Uhr und ab 16.30 Uhr Hofführungen mit Informationen zu allen Tieren sowie ab 11.30 Uhr ein litarischer Hoftier- und ab 14 Uhr ein literarischer Pflanzenspaziergang auf dem Programm.

"Ganztägig ist das Wandern mit Eseln auf dem Gelände möglich. Die Besucher können auch Wikinger-Schach spielen und Wildkräuterspezialitäten ausprobieren", kündigt Cindy Richter an. Eine Voranmeldung sei nicht erforderlich.

Infos auf https://www.eselwalde.de