Blechlawine in Anliegerstraße

Annika Funk

Eggersdorf (MOZ) Hupkonzerte, abgefahrene Außenspiegel, umgebogene Poller – die Anlieger der Feldstraße im Ortsteil Eggersdorf kommen nicht zur Ruhe. Seit Beginn der Bauarbeiten in der Altlandsberger Chaussee mit Umleitung über die Bötzseestraße beklagen die Anwohner, unter anderem René Elsholz, Probleme und Gefahren aufgrund der zahlreichen Pkw sowie schweren Lkw, die versuchen, über die Feldstraße den Weg zum Ortszentrum abzukürzen.

"Der Erholungswert ist gleich null, ich kann meinen Balkon nicht mehr nutzen", beklagt René Elsholz, der 2006 der ruhigen Lage wegen in die Feldstraße gezogen ist. Die wurde bisher fast ausschließlich von den Anwohnern genutzt. Nun herrscht in der Straße vor allem zu den Stoßzeiten ein regelrechtes Verkehrschaos. "In der Straße haben keine zwei Autos nebeneinander Platz, es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, abgefahrenen Spiegeln und umgestoßenen Pollern", betont Elsholz. Dabei sei es oft nicht möglich, im Berufsverkehr das geparkte Auto zu verlassen. Vor allem aufgrund des Gegenverkehrs in der einspurigen Straße käme es täglich zu Hupkonzerten, da oftmals die Parkbuchten besetzt sind und es somit keine Ausweichmöglichkeit für den Gegenverkehr gibt.

"Zum Glück ist mein Haus zur anderen Straßenseite ausgerichtet. Ich würde mein Auto dort nicht abstellen", sagt auch Annelie Prager. "Alle denken, sie sparen Zeit. Manchmal kommt man sich hier wie auf einer Boulevard-Straße vor." Annelie Prager ist froh, dass noch nichts Schlimmeres passiert ist, vor allem, weil Kinder mit dem Rad die Feldstraße durchqueren, um zur nahe gelegenen Grundschule zu gelangen. Denn auch die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde werde laut den Anliegern nur selten eingehalten.

"Wir fühlen uns im Stich gelassen. Alle im Haus denken hier so", sagt Elsholz. Die Anlieger forderten bereits eine Einbahnstraßenregelung mit Einfahrverbot von der Bahnhofstraße. Dies war auch Anlass für eine Anfrage aus der Gemeindevertretung und für eine Zählung sowie Geschwindigkeitsmessung. Jedoch nach Angaben von René Elsholz nicht dort, wo es sinnvoll gewesen wäre, sondern im hinteren Bereich der Straße, noch hinter der Einmündung in die Haselaustraße, die in die Ortsmitte zum Rathaus und zu Post und Grundschule führt.

Dadurch seien bei der Messung der Zählung bei Weitem nicht alle Pkw berücksichtigt worden, die die Feldstraße durchqueren. Außerdem sei direkt hinter den Aufpflasterungen geblitzt worden, wo ohnehin kein Autofahrer schneller als 30 Kilometer pro Stunde fährt, um sein Auto nicht zu beschädigen.

Die Umleitungsempfehlung führt über keine Gemeindestraße, zu der die Feldstraße zählt. "Es war jedoch durchaus zu erwarten, dass der Zielverkehr zum Ortszentrum Eggersdorf aus Petershagen die Feldstraße in Anspruch nehmen könnte, obwohl diese Fahrstrecke weder mit Komfort- noch mit Zeitgewinnen einhergeht", heißt es in der Antwort auf die Anfrage aus der Gemeindevertretung von Bürgermeister Marco Rutter.

Die Entscheidung für eine Einbahnstraßenregelung in der Karl-Marx-Straße, die an Nahkauf, Grundschule, Post und Kirche vorbeiführt und nicht in der Feldstraße, sei aus Sicht der Verwaltung richtig gewesen. "Die Erreichbarkeit der Gewerbetreibenden Am Markt ist ohnehin eingeschränkt und würde sich mit weiteren Sperrungen von Fahrtrichtungen zunehmend verschlechtern. Gleiches gilt für die Wohnsituation der Anwohner im Ortszentrum, die Erreichbarkeit der Kitas sowie die Sicherheit vor diesen und der Grundschule im Ortsteil. Entscheidungen müssen daher die Gesamtsituation und deren Auswirkungen auf alle Betroffenen zu Grunde legen", begründet Marco Rutter.

Außerdem spreche gegen eine zusätzliche Einbahnstraßenregelung, dass Begegnungsverkehre in der Feldstraße nicht die Regel sind, da die meisten Autos von der Bahnhofstraße aus in die Feldstraße einbiegen. "Selbstverständlich gehen wir hierfür auch allen Hinweisen und Anregungen nach und suchen nach Verbesserungsmöglichkeiten. Aber so nachvollziehbar der Unmut des Einzelnen ist, es geht nicht ohne das Verständnis für die Situationen auch abseits des eigenen Gartenzaunes."