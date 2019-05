Junge Tüftler wollen nach Paris

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Er soll ihnen zu einer Teamreise nach Paris verhelfen. Oder zum Besuch eines Fußballländerspiels mit Hotelübernachtung. Oder zu einem Erlebnistag in einem Freizeitpark. Die Preise, die den Mitgliedern der Schülergenossenschaft der Grund- und Oberschule Müllrose winken, sind wirklich attraktiv. Und am liebsten wäre ihnen der Hauptgewinn, die Reise nach Paris. Doch die jungen Tüftler aus Müllrose sind natürlich nicht die einzige Gruppe junger Leute, die sich am Schülerwettbewerb "Mach was!" der Akademie Würth beteiligen. Aber wenn ihr "sprechender Müll­eimer" ihnen zu einem Kurzurlaub in der französischen Hauptstadt verhälfe, wäre das für sie natürlich eine tolle Sache.

Und für ihre Kooperationspartner. Denn das ist ein wichtiges Anliegen des Wettbewerbs: Schüler arbeiten bei einem selbst entwickelten Projekt mit regionalen Handwerkern zusammen. Im Falle der Müllroser Schülergenossenschaft sind das die Metall- und Balkonbau Hansmann GmbH aus Jacobsdorf und die BB-Alarm Frankfurt (Oder) GmbH. Beide Betriebe haben die Jugendlichen aus Müllrose aktiv unterstützt und machen das auch weiterhin. Denn er ist noch lange nicht bis ins Letzte ausgereift, der "sprechende Mülleimer". Ein handwerkliches Projekt, das "zur Aufwertung des Pausenhofs, Pausenraums oder anderer Bereiche der Schule" beitragen soll, wie der Wettbewerb vorgibt. Am Tag des offenen Unternehmens wurde der Prototyp erstmals den Mitschülern präsentiert. Und der Abfallschlucker stieß auf reges Interesse: Nie vorher dürften sich junge Leute vor einem Müllbehälter angestellt haben, um ihren Unrat mit Schwung hineinzuwerfen.

Sprechen kann der Metallkasten zwar noch nicht, aber originelle Geräusche macht er schon. "Die Stimme hat noch nicht ganz funktioniert", erklärt Emely Pischel (14), eine der Erfinder, "deshalb haben wir erst mal Geräusche ausgesucht." Das Prinzip sei eigentlich ganz einfach, sagt Tim Albinus (15): "Wir haben eine Lichtschranke eingebaut. Wirft man etwas hindurch, ertönt ein Geräusch." Schon bald werde lautes Klatschen und Jubeln erklingen, blickt Emely voraus – und zwar immer dann, wenn jemand die aufgemalte Zielscheibe im Mülleimer treffe. "Das kommt noch", versichert sie. "Anfangs war ich ja skeptisch", gibt Tim zu, "aber jetzt bin ich zufrieden. Ich glaube, unser Müllbehälter kann sich durchsetzen."

Fünf Müllschlucker sind für die eigene Schule geplant, weitere werden für andere Interessenten gefertigt. Der Kooperationspartner in Jacobsdorf übernimmt die Produktion. Ob die Müllroser Schüler einen Preis ergattern, entscheiden die Internetnutzer: Ab dem 24. Mai können die einzelnen Projekte bewertet werden.

Service Online-Bewertung, alle Informationen zum Wettbewerb "Mach was!" und zur Anmeldung für die nächste Runde im Jahr 2020 im Internet: https://www.ihrseidderhammer.de