Oderbruch Teil des Programms

Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) Das OderKurz-Filmspektakel geht in die neunte Runde. Doch was macht den Reiz für die Zuschauer und auch die Macher im Theater am Rand in Zollbrücke aus? Darüber sprachmit Organisatorin Laura Undisz.

Frau Undisz, was unterscheidet das Festival von anderen?

Dieser spezielle und wirklich wunderschöne Ort in Zollbrücke, in der Weite des Oderbruchs und ganz nah am Fluss macht ganz viel aus, für die Stimmung und das Wohlbefinden der Besucher. Im Gegensatz zu großen internationalen städtischen Filmfestivals ist bei uns das Drumherum, die Umgebung und das Theater Teil des Programms. Wir zeigen nicht fünf Programme gleichzeitig und das den ganzen Tag, sondern Freitagabend den Wettbewerb 1, nachts dann das Spektakel Spezial, Samstagnachmittag das Kinderfilmprogramm und abends den zweiten Wettbewerb. Zwischendrin ist immer Zeit zum Austausch und zum Verarbeiten.

An welches Publikum richten sich die Filme, die ab heute, 20 Uhr, gezeigt werden?

An alle, die sich für Kurzfilme interessieren! Wir freuen uns, viele unserer Freunde aus dem Oderbruch zu treffen, aber auch Leute aus Berlin oder von weiter her sind herzlich eingeladen. Das Kinderfilmprogramm ist für Kinder ab vier Jahren empfohlen, Erwachsene werden aber auch Spaß daran haben.

Wer sitzt in der Jury?

Für das Kinderfilmprogramm Leonore Fischer, Finja Covelli, Anna Covelli, für internationale Einreichungen Deborah Muschik, Kristina Ullmer, Nora Scholz, für nationale Einreichungen Almut Undisz und Catrin Fischer. Das Programm des Spektakel Spezial setzt sich aus allen Einsendungen zusammen. Es zeigt Kurzfilme, die die Jurys durch eine besondere Eigenheit, ihre Kontroversität und durch die eine oder durch eine Provokation zum Grübeln und zu hartnäckigen Diskussionen angeregt haben. Und das wollen wir niemanden vorenthalten.

Welche Filme werden gezeigt und woher kommen sie?

Zu sehen sind 47 aktuelle Kurzfilme aus 17 Ländern, darunter aus Nepal, dem irakischen Kurdistan, Palästina und vielen europäischen Ländern. Gezeigt werden schräge, witzige, traurige und spannende Kurzfilme, viele davon mit sozialkritischem Blick.

Alle Filme und weitere Informationen: https://www.oderkurz-filmspektakel.de