Abgeordnete diskutieren über Landwirtschaft

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Bei ihrer letzten Sitzung hielten die Abgeordneten des Kreistages an einer Tradition fest: Ihnen lag der Bericht zur Landwirtschaft in Märkisch-Oderland für das Jahr 2018 vor.

"Der Bericht hat Kontinuität", betonte Jan Sommer (Bündnis 90/Die Grünen - Pro Zukunft). Im Fachausschuss würden die Schwerpunkte festgelegt. Er lobte seinen Abgeordneten-Kollegen und Ausschussvorsitzenden Frank Schütz (CDU), der das Gremium fundiert geleitet und neue Impulse für die Arbeit gegeben habe. Der neue Kreistag sollte nicht nur am Bericht festhalten, sondern im nächsten vor allem die strukturellen Veränderungen unter die Lupe nehmen. Zudem müssten Konzepte erarbeitet werden, wie mit der Klimaveränderung umzugehen ist.

Hans-Georg von der Marwitz (CDU) hakte beim Thema Strukturwandel ein. "160 Betriebe bewirtschaften 89 Prozent der 127 000 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche", sagte er. Es stehe die Frage, ob die Landwirtschaft noch Motor des ländlichen Raumes ist. In vielen Orten gäbe es gar keine Betriebe mehr, würden Großunternehmen agieren, ginge dörfliche Identität verloren. Änderungen könnten aus seiner Sicht nur eine neue Förderpolitik bringen, die auf die Strukturen ausgerichtet ist.

Henrik Wendorff (Bauern) informierte, dass derzeit eine Studie zur Agrarstruktur erarbeitet werde. Darin gehe es auch um die sozioökonomischen Auswirkungen in den Dörfern. Er appellierte an die Landespolitik, Rahmenbedingungen zu schaffen, um wieder mehr Verarbeitung vor Ort zu ermöglichen. Nötig sei eine neue Ansiedlungspolitik. Nur dann sei der Anspruch der Verbraucher nach mehr Regionalität praktizierbar. "Die langen Wege von Milch, Tieren und Getreide sind nicht mehr vermittelbar." Ein Indikator der Situation seien die Investitionen, betonte Wendorff. "Aus meiner Sicht wird nur das Nötigste investiert." Dies sei um so alarmierender, weil Investtionen heute fast immer in den Bereichen der Nachhaltigkeit, Biodiversivität (Artenvielfalt) und Tierwohl erfolgen.

Jan Paeke, Leiter des Amtes für Landwirtschaft, bestätigte, dass sich Tierhaltung und Ackerbau in einem immer größeren Spannungsfeld befinden. Für 2018 resümierte er 20 bis 30 Prozent Minder-Erträge aufgrund der Trockenheit. Die würde sich auch auf die Tierhaltung auswirken, da das Futter knapp wurde. Nicht bei Mutterkühen (vorwiegend in der Weidehaltung), auch bei Mutterschafen gebe es einen Rückgang. Gerade Schafe seien für die Pflege der Kulturlandschaft jedoch wichtig, Hinsichtlich der Hilfsprogramme kritisierte er einen zu hohen bürokratischen Aufwand.

Ein Schwerpunkt werde die Landwirte auf Dauer beschäftigen, machte Paepke deutlich. Und zwar die neue Düngeverordnung. Die Bauern dürfen nur noch zu bestimmten Zeiten die Abprodukte aus den Ställen als organischen Dünger wieder in den Bodenkreislauf bringen. "Das heißt, es sind zusätzliche Lagerflächen nötig", so der Amtsleiter. Die aber seien den Anwohnern vielerorts ein Dorn im Auge, weil Dung jetzt eben monatelang gelagert werden muss und entsprechende Immissionen unausweichlich sind.

Nicht minder problematisch sei der Fachkräftenachwuchs, erläuterte Paepke. In vielen Betrieben würden in den nächsten Jahren viele Leiter und Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Es brauche größerer Anstrengungen, um junge Menschen für die grünen Berufe im Ackerbau, in der Tierproduktion sowie im Obst- und Gemüsebau zu gewinnen.