Wohin mit den vielen Fahrrädern?

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Die überdachten Fahrradständer und auch alle anderen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder am S-Bahnhof Hohen Neuendorf sind selbst im Winter ausgeschöpft. Der Bedarf an Park&Ride-Stellplätzen am S-Bahnhof kann sowieso nie gedeckt werden. Gleichzeitig sind die Radwegeverbindugen nicht optimal.

Nach einem Vor-Ort-Termin vor einigen Monaten hat sich der Stadtentwicklungsausschuss ein Konzept gewünscht, wie die Hohen Neuendorfer künftig mobil, aber ohne zwingend das Auto benutzen zu müssen, den Bahnhof erreichen. Jessica Louise McInally, Sachbearbeiterin für Stadtplanung, hat in der Sitzung am Dienstag viele Ansatzpunkte für Veränderungen benannt. Während die Realisierung des Kulturbahnhofs, des 10-Minuten-Takts der S-Bahn und der Fußgängerbrücken als eher langfristige Projekte erscheinen, könnten neue Fahrradplätze schneller geschaffen werden.

So wären mehrere Fahrradparkhaus-Modelle, auch doppelstöckige Holz- und Stahlkonstruktionen möglich, führte Jessica Louise McInally aus. Um Platz dafür zu schaffen, könnten einige Autostellplätze am Müllheimer Platz genutzt werden. Boxen könnten angeschafft und von Nutzern zum Beispiel online gebucht werden. Damit gingen fünf bis sechs Pkw-Plätze verloren, aber 25 bis 30 sichere Fahrradplätze würden zusätzlich entstehen.

Sharing-Systeme für Räder wären ebenfalls möglich, sind aber kostenintensiv. Eventuell ist das über die Ausweitung eines Berliner Angebots oder über eine Kooperation mit Nachbargemeinden möglich.

Voraussetzung für Maßnahmen sei aber auch eine klare politische Positionierung für ein nachhaltiges und integriertes Mobilitätskonzept, so McInally.

Die Parkflächen für Räder könnten noch wesentlich erweitert werden, wenn auf den gesamten Parkplatz am Müllheimer Platz eine Mix-Parkpalette gebaut würde, fand der sachkundige Einwohner Roland Golde (CDU). Das sei durchaus eine Option, bestätigte Jessica Louise McInally.

Schwieriger sei es dagegen, auf dem Bahnhofsvorplatz neue Fahrradparkplätze zu schaffen, führte Fachdienstleiter Roland Luchterhand aus. Da für die Gestaltung des Vorplatzes Fördermittel in Anspruch genommen worden seien, könne dieser nicht vor Ablauf von Fristen beliebig verändert werden. Die Untergeschosse des Bahnhofgebäudes zu nutzen, sei auch nicht sehr zweckmäßig, denn mit nur einem Aufzug wäre das Parkhaus dann ein Nadelör, und die Zeit würden sich Radler kaum nehmen, sagte er auf Nachfrage. Ob auch im Hof des Hauses an der Schönfließer Straße 13, das der Stadt gehört, Radplätze geschaffen werden könnten, müsse geprüft werden. Grundsätzlich plädierte Luchterhand dafür, so dicht wie möglich am Bahnhof zu bleiben.

Horst Tschaut (AfD-Kandidat) sprach sich für eine Unterkellerung des Kulturbahnhofs aus, die ohne Aufzug direkt mit dem Rad zu erreichen wäre. Dann sei auch der Weg zum Bahnsteig kurz. Der Südzugang zum Bahnhof ließe sich im Übrigen wiederherstellen, ist Tschaut optimistisch. Parallel zum S-Bahn-Gleis eine Rampe zu schaffen, sei möglich. "Das wurde schon 1997 besprochen", meinte sich Tschaut zu erinnern. "Damals wurde uns versprochen, das Land würde das fördern. Darüber müsste es ein Protokoll geben", sprach er sich für eine Wiederbelebung dieses Versprechens aus.

Was ein Konzept kostet, das auch Vorschläge dazu, wie Autofahrer zum Umsteigen bewegt werden können, sowie Ideen zur Bewirtschaftung enthalten soll, konnte Roland Luchterhand noch nicht sagen: Die sachkundige Einwohnerin Franziska Reichel riet beim Bike-Sharing dringend zu einem System mit einer Abgabestation. "Sonst gibt es ein heilloses Chaos. Das hat man in Glienicke gesehen, da lagen die Räder überall verstreut."