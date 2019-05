Marco Winkler

Staffelde (MOZ) In Staffelde hat das Straßenverkehrsamt des Landkreises eine Tempo-30-Zone angeordnet. Der Wunsch kam aus der Stadt Kremmen und dem Ortsbeirat.

Tempo 30 gilt für die Straßen Wolfslaker Weg, Am Speicher, Am Steinberg, Am Schloßpark, An der Windrose und An der Trabrennbahn. "Die Maßnahme erfolgt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Wohnbevölkerung sowie der Fußgänger und Fahrradfahrer", heißt es aus dem Rathaus.