Königspaar kommt nach Brandenburg

dpa

Potsdam (dpa) Die Beziehungen zwischen Brandenburg und den Niederlanden reichen lange zurück. Noch heute sind viele Spuren sichtbar. Das Königspaar besucht für zwei Tage das Land und hat ein straffes Programm vor sich.

Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima besuchen ab kommenden Dienstag für zwei Tage Brandenburg. Zuvor verbringen sie einen Tag in Mecklenburg-Vorpommern. Das Paar ist zu einem Arbeitsbesuch in Deutschland. Begleitet wird es von den Ministerinnen für Infrastruktur und Wasserwirtschaft, Cora van Nieuwenhuizen, und der Ministerin für Bildung, Kultur und Wissenschaft, Ingrid van Engelshoven.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) empfängt das Königspaar. Erster Programmpunkt ist der Besuch eines Ackerbaubetriebes in Nauen (Havelland). Dabei geht es unter anderem um die Nachfolge im Unternehmen. Mit jungen Agrarunternehmern aus den Niederlanden, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern soll über die Zukunft der Landwirtschaft diskutiert werden.

Auf dem Programm steht am Nachmittag ein Besuch des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in der Henning-von-Tresckow-Kaserne. Geplant ist eine Live-Videoschalte in ein Einsatzgebiet, bei der die Erfahrungen der deutsch-niederländischen Militärzusammenarbeit Thema ist. Am Abend sollen bei einem Themendinner mit den Autoren Lutz Seiler aus Deutschland und Tommy Wieringa aus den Niederlanden die Veränderungen im ländlichen Raum diskutiert werden.

Am Mittwoch geht es nach dem Empfang in der Staatskanzlei und einem Eintrag ins Gästebuch in den Wissenschaftspark Albert Einstein. Das Monarchenpaar will unter anderem mit Experten des Geoforschungszentrums (GFZ) und des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung sowie mit Vertretern von niederländischen Instituten und Unternehmen ins Gespräch kommen. Es geht um Erdwärme oder unterirdische Energiespeicherung.

In der Medienstadt Babelsberg informieren sich König Willem-Alexander und seine Frau unter anderem über die 3D-Filmaufnahmetechnik. Dann geht es in die Unesco-Welterbestätte Schloss Sanssouci. In den Neuen Kammern gibt Woidke ein Mittagessen für seine Gäste.

Die Beziehungen zwischen Preußen und Holland datieren aus dem 17. Jahrhundert. Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1620-1688) heiratete die in Den Haag geborene Prinzessin Louise Henriette von Nassau-Oranien (1627-1667). Ihr ist unter anderem die Umgestaltung der Domäne Bötzow mit Jagdschloss und Park zu verdanken. Mit dem heutigen Namen Oranienburg wird an Louise Henriette erinnert. Aber auch weitere niederländische Spuren sind noch sichtbar: In Potsdam gibt es unter anderem ein Holländisches Viertel mit den typischen Ziegelbauten.