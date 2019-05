Streit um Glyphosat an der Maulbeerallee

Matthias Henke

Zernikow (MOZ) "Kein Blühstreifen, sondern welkendes Kraut umgibt seit einigen Tagen die jungen Bäumchen in der Maulbeerallee in Zernikow – ein sicheres Zeichen für den Einsatz eines Totalherbizids wie Glyphosat." Für die Ortsgruppe der Grünen, die diese Zeitung darauf hinwies und ihre Mitteilung mit jenen Worten begann, ein unhaltbarer Zustand.

Das Pflanzenschutzmittel töte flächendeckend den gesamten Wildkrautbewuchs ab. Und genau darin liege das Problem. Es werde nicht nur die Vielfalt der Flora stark reduziert, sondern auch Insekten oder Feldvögeln die Nahrungsgrundlage entzogen. Der Einsatz des Totalherbizides sei ein Verstoß gegen die sachgemäße Anwendung des Spritzmittels, da dieses ausdrücklich nur für landwirtschaftliche Flächen zugelassen sei, betonte die Zernikower Bündnisgrüne Ines Alkewitz, die Konsequenzen forderte.

Freie Sicht für Greifvögel

Den Einsatz von Pflanzenschutzmittel bestätigte der stellvertretende Amtsdirektor Wolfgang Schwericke am Donnerstag auf Nachfrage. Doch von einem flächendeckenden Einsatz könne keine Rede sein, ferner werde das Mittel eingesetzt, um ein Absterben der jungen Maulbeeren zu verhindern. Denn nur ein bis zwei Meter um den Stamm der jungen Bäume sei gespritzt worden. Das habe mit der Wühlmausbekämpfung zu tun. Denn in diesem Zusammenhang wäre dichter Pflanzenbewuchs um die Bäume sogar kontraproduktiv. "Die Tiere fressen die Wurzeln ab, was dann zum Absterben des Baumes führt", sagte Schwericke. "Die natürlichen Feinde der Wühlmäuse sind Greifvögel, doch die brauchen Sicht. Im dichten Gras wären die Wühlmäuse sicher", so Schwericke weiter. Der im Auftrag der Amtsverwaltung erfolgte Einsatz des Mittels sei zulässig, versicherte Schwericke. Es werde beispielsweise auch im Wald zur Bekämpfung der dort unerwünschten Traubenkirsche verwendet.