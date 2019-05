Laternen werden auf LED umgerüstet

Brian Kehnscherper

Flecken Zechlin (MOZ) Die ersten Straßenlaternen in Flecken Zechlin sind mit sparsameren Birnen ausgestattet worden.

Knapp ein Viertel der gusseisernen Straßenlaternen in Flecken Zechlin ist mittlerweile entrostet und neu angestrichen worden. Wie Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) sagte, betrifft das vor allem die Laternen im touristisch genutzten Ortskern. 69 der 283 Leuchten sind demnach hergerichtet worden. Schrittweise werden sie auch mit LED-Lampen ausgestattet. 34 Laternen haben bereits die energiesparenden Birnen erhalten. Die Verwaltung prüft nun, ob die Einsparungen durch den geringeren Verbrauch die Kosten aufwiegen, die anfallen würden, wenn eine Firma alle LEDs in einem Rutsch installiert. Alternativ würde der Bauhof die Umrüstung vornehmen. Dies könne er aber aufgrund der vielen Aufgaben nur nach und nach tun. Der Vorteil bei einer Fremdfirma wäre, dass mit Flecken Zechlin der erste Ort komplett auf LED umgerüstet werden könnte. Schwochow möchte die Betriebskosten von städtischen Gebäuden und Anlagen in den nächsten Jahren um 100 000 Euro senken.