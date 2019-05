Neue Spielgeräte für die Dörfer

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Mehrere Rheinsberger Ortsteile erhalten in den nächsten Tagen neue Spielgeräte. Wie Bauamtsleiter Daniel Hauke sagte, sollen in Kagar in Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Kulturverein eine Doppelschaukel und eine Wippe aufgestellt werden. Kleinzerlang erhält eine Nest- sowie eine Doppelschaukel. In Flecken Zechlin werden eine Wippe und eine Doppelschaukel aufgestellt.

Das große Hauptspielgerät in dem größten Rheinsberger Ortsteil lässt jedoch weiter auf sich Warten. Nachdem die Stadtverordneten beschlossen haben, das Angebot einer Firma an den Ortsbeirat anzunehmen, möchte die Verwaltung besagtes Angebot überprüfen und Gespräche mit dem Unternehmen führen.

Der Flecken Zechliner Stadtverordnete Björn Plazikowski (CDU) befürchtet, dass das Rathaus den Beschluss nicht umsetzt beziehungsweise die Umsetzung verzögert. Gegenüber einer Bürgerin habe Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) gesagt, dass es schwer werde, das Hauptspielgerät innerhalb dieses Jahres aufzustellen. Im Rahmen der Debatte in der Stadtverordnetenversammlung Mitte April hatte er zudem betont, dass sich die Stadt die Anschaffung aufgrund der Haushaltslage nicht leisten könne.

Die Braunsberger haben indes in Eigenregie eine neue Doppelschaukel aufgebaut. Diese wird an diesem Sonnabend um 15.30 Uhr übergeben.