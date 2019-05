Zeugen nach Explosion am Rheinsberger Tor gesucht

Tilman Trebs

Neuruppin (MOZ) Ein Zigarettenautomat ist in der Nacht zu Freitag am Rheinsberger Tor gesprengt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler soll sich die Detonation gegen 3 Uhr in der Nacht ereignet haben. Zeugen hätten in dieser Zeit einen lauten Knall gehört. Am Tatort wurden Reste eines Feuerwerkskörpers gefunden. Kriminaltechniker prüfen nun, ob mit ihm der Automat in die Luft gejagt wurde. Durch die Explosion wurden auch zwei Scheiben der Tourist-Information am Bahnhof beschädigt.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die in der Nacht etwas gesehen haben, sich unter 03391 3540 zu melden.