Familienfreundliche Betriebe ausgezeichnet

Mittelmark Bereits zum 7. Mal zeichnete der Landkreis Potsdam-Mittelmark Unternehmen für ihre Familienfreundlichkeit aus. Im Rahmen der etablierten Unternehmerveranstaltung Treffpunkt Wirtschaft PM verfolgten rund 100 Teilnehmer neben interessanten Fachvorträgen auch die feierliche Auszeichnung der Gewinner.

In diesem Jahr wurden erstmalig drei erstplatzierte Unternehmen ausgezeichnet. Die Unterteilung erfolgte dabei nach der Unternehmensgröße. Alle drei Unternehmen erhielten in ihrer jeweiligen Kategorie im Bewertungssystem die Höchstpunktzahl.

Der Preis für die Kleinstunternehmen, mit bis zu 10 Mitarbeitern, ging an das Unternehmen Tischlerei und Bestattungshaus Beelitz GmbH. Neben den zahlreichen Maßnahmen, die diesem Unternehmen in den Bewertungskriterien die meisten Punkte brachten, sind die individuellen, auf die Bedürfnisse des einzelnen Mitarbeiters, abgestimmten Personalbindungsmaßnahmen besonders hervorzuheben. So wurden z.B. Lösungen für die Vereinbarkeit des Berufs mit der Pflege eines Angehörigen gefunden.

Unter den kleinen Unternehmen, mit bis zu 50 Mitarbeitern, setzte sich die Enviral Oberflächenveredelung GmbH durch und durfte den begehrten Preis mit nach Niemegk nehmen. Über das besondere Engagement in vielen Personalbereichen, die dem Unternehmen in ihrer Kategorie die Höchstpunktzahl verschaffte, besticht das Unternehmen zusätzlich mit einem Führungskräftecoaching speziell für Frauen und der Ausrichtung aller Büros nach Feng-Shui. Die Mitarbeiter bestätigten die Effektivität dieser Maßnahme.

Der Preisträger unter den mittleren Unternehmen, mit über 50 Mitarbeitern, war die Atemzug Intensivpflege Burkert aus Stahnsdorf. Auch dieses Unternehmen konnte in seiner Kategorie im Bewertungssystem der Jury die meisten Punkte erlangen. Das Unternehmen aus dem Norden des Landkreises ist in den letzten Jahren stark gewachsen, dabei setzt das Personalmanagement ausschließlich und sehr erfolgreich auf soziale Medien.

Zur Jury des Unternehmerpreises "Familienfreundlich in PM" zählen neben Mitarbeitern aus verschiedenen Bereichen der Kreisverwaltung, Vertreter der Agentur für Arbeit sowie Vertreter aus der Wirtschaft. Schirmherr des Unternehmerpreises ist der Landrat, Wolfgang Blasig.

Den musikalischen Rahmen der Veranstaltung lieferte die Jugendband "Die Dominos" aus Werder (Havel). Inhaltlich stand das Thema Digitalisierung im Fokus, so berichtete Anja Walter von der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH über die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt. In der abschließenden Podiumsdiskussion berichteten die Enviral Oberflächenveredelung GmbH, das Paulinen Hof Seminarhotel aus Bad Belzig, die Atemzug Intensivpflege Burkert und die Adlares GmbH über ihre innovativen Ansätze zum Umgang mit den Themen Digitalisierung und Familienfreundlichkeit.

Im Rahmen eines Erfahrungsaustausches standen die Referenten, die Partner des Wirtschaftsforums Potsdam-Mittelmark sowie kreisliche Unternehmen und Einrichtungen beim Marktplatz der Ideen für die Fragen der Teilnehmenden zur Verfügung und konnten zahlreiche Informationen zum Thema Familienfreundlichkeit und Digitalisierung weitergeben. Vielleicht kann der ein oder andere neue Ideen in seinem Unternehmen umsetzen und wird zum Gewinner bei der 8. Verleihung des Unternehmerpreises "Familienfreundlich in PM" 2020.