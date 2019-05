Alte Häuser brauchen Menschen mit Visionen

Bärbel Kraemer

Bad Belzig Bad Belzigs "Goldener Stern" in der Wiesenburger Straße 11 – in dem seit gut einem Jahr die DRK-Tagesstätte ihr Domizil hat–- stand im Rampenlicht. Bundesweit fanden rund 750 Veranstaltungen im Rahmen des Tages der Städtebauförderung statt. Eine davon in Bad Belzig. Ziel des jeweils im Mai stattfindenden Aktionstages ist es, alte Häuser mit neuer Nutzung der Öffentlichkeit vorzustellen.

Das Echo auf das Angebot war in der Kur- und Kreisstadt wie in den vergangenen Jahren groß. Bauamtsleiter Christoph Grund eröffnete den Nachmittag. Er lobte das Engagement des Hauseigentümers und das Konzept des DRK, welches sich im Erdgeschoss eingemietet hat. "Das Konzept passt gut in dieses Haus", so sein Fazit in Bezug auf die Mieter. Weiter sagte er "alte Häuser brauchen Leute wie sie" in Bezug auf Andreas Bahr, der das Haus sanieren ließ.

Im Anschluss hatte Ortschronistin Helga Kästner das Wort. Sie ließ die Geschichte des Hauses in einem Vortrag Revue passieren. Ihre Spurensuche hatte sie in den Grundbuchakten, die im Brandenburgischen Landeshauptarchiv aufbewahrt werden, begonnen. Bis in das Jahr 1800 konnten so die jeweiligen Besitzer des Hauses nachgewiesen werden. Damaliger Eigentümer war der Seifensieder und Gastwirt Gottlieb Wilhelm Wohlhaupt. Nach dessen Tod heiratete die Witwe den Posthalter Schür; im Gebäude war zu diesem Zeitpunkt bereits eine Poststation untergebracht. Der Besitzer führte einen Kaufmannsladen mit Gastraum, Übernachtungsmöglichkeit und Ausspanne – wer bei ihm logierte, nächtigte bereits im "Hotel zum goldenen Stern". Damals jedoch noch ein Haus ohne Wasserleitung und Toilette und mit Petroleumbeleuchtung.

Erst nach dem Kauf durch Hans Germershausen machte das Hotel ab 1899 seinem Namen alle Ehre. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Louise modernisierte er die Immobilie, welche sich in dieser Folge zum "Ersten Haus am Platze" entwickelte. Die Herren vom Amtsgericht, die Begleiter der kaiserlichen Familie, höhere Offiziere während der Manöver – alle wählten als Unterkunft dieses Hotel. Nach Kriegsende beschlagnahmte die Kommandantur der Roten Armee für einige Jahre das Gebäude. 1947 zog die HO-Verwaltung ein und eröffnete ein Textilgeschäft. Nach der Wende fand die Verkaufseinrichtung "Wand und Boden" im Haus ein Domizil. Nach einigen Jahren des Leerstandes erwarb Andreas Bahr das Haus und schenkte ihm neues Leben.

Ingrid Broll gehört zu den Besuchern, die in einem der Sessel Platz genommen hatten. Sie war aus Berlin gekommen, um den Tag der Städtebauförderung in Bad Belzig zu erleben. Nicht ohne Grund. Hans und Louise Germershausen waren ihre Großeltern. Ingrid Broll ergänzte den Vortrag Kästners mit persönlichen Erinnerungen an ihre Familie, an das Haus und die Menschen, die in ihm einkehrten. Die neue Nutzung des Erdgeschosses als Tagesstätte für Senioren freut die Berlinerin. "Es ist toll, was aus dem Haus geworden ist". Der Glanz vergangener Tage konnte durch Sanierung und glückliche Vermietung zurückkehren.