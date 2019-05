Betrunken Unfall gebaut – und noch mehr getrunken

Tilman Trebs

Zehdenick (Zehdenick) Unter Alkoholeinfluss hat ein 64-jähriger Zehdenicker am Donnerstagnachmittag einen schweren Unfall verursacht – und danach offenbar gleich noch einmal zur Flasche gegriffen.

Wie Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Freitag berichtete, hatte der 64-Jährige gegen 16.20 Uhr an der Ecke Schleusen-/Philipp-Müller-Straße einem 37-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen. Durch den Zusammenstoß wurde der 37-Jährige so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Beim Unfallverursacher wurden 2,63 Promille Alkohol in der Atemluft gemessen. Der Mann gab später an, nach dem Unfall weiter getrunken zu haben. Es wurde deshalb eine weitere Blutkontrolle angeordnet. Den entstandenen Sachschaden gab die Polizei mit rund 10 000 Euro an.