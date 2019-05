Frankfurt (Oder) hisst Flagge gegen Homophobie

Peggy Lohse, Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Frühnebel um acht hat die Frankfurter Rathausspitze am Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie die Regebogenflagge auf dem Marktplatz aufgezogen.

Oberbürgermeister René Wilke und der Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Wirtschaft und Beteiligungen Claus Junghanns zogen gemeinsam die Fahne hoch, bei ihnen waren die Dezernentin für Kultur, Bildung, Sport, Bürgerbeteiligung und Europa Milena Manns sowie der Beigeordneten, der Beigeordnete für Jugend, Soziales und Gesundheit Jens-Marcel Ullrich.

Der Internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie wird seit 2005 immer am 17. Mai begangen. Das Datum markiert den Tag, an dem die Weltgesundheitsorganisation 1990 Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel nahm. Der Aktionstag soll auf die noch immer präsente Diskriminierung, Verfolgung und Bestrafung von nicht heterosexuellen Menschen in der Welt aufmerksam machen.

"Die Regenbogenfarben stehen in vielen Kulturkreisen stellvertretend für Hoffnung, Akzeptanz und Vielfalt. Sie symbolisieren auch die Solidarität mit der LGBT*-Community, also mit lesbischen, schwulen, trans- und intersexuellen und bisexuellen Menschen. Es muss – überall auf dieser Welt – eine Selbstverständlichkeit sein, Liebe nicht infrage zu stellen und sich nicht für Gefühle rechtfertigen zu müssen. Lebensentscheidungen muss man individuell und frei von Sanktionen treffen können", sagte René Wilke.

In Frankfurt (Oder) wurde die Flagge bereits zum zweiten Mal zu dem Aktionstag gehisst – diesmal allerdings eine stadteigene. Das Rathaus habe gerade eine angeschafft, sagte Milena Manns. Beim ersten Mal hatte sich die Stadt die Fahne von Alexander Lehmann von der Seelower Initiative "QueerMOL" geliehen.