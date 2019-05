Zu Gast im Vorzeigeunternehmen

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Im Rahmen eines Arbeitsbesuches war der Leiter der Brandenburger und Berliner Arbeitsagenturen, Bernd Becking, am Mittwoch auch im Unternehmen Gross Brandenburg GmbH zu Gast.

Der Mittelständler mit Firmensitz in der Stuttgarter Straße hat sich auf das Drehen von Rädern für die Automobilbranche und Wellen spezialisiert und ist Zulieferer für unter anderem ZF und Heidelberger Druckmaschinen. In Sachen Arbeitskräftegewinnung und Fachkräftesicherung geht Gross Brandenburg schon seit geraumer Zeit neue Wege. Gemeinsam mit dem hiesigen Jobcenter und der Agentur für Arbeit sind in dem Unternehmen, in dem insgesamt 140 Mitarbeiter tätig sind, in den letzten zwei Jahren mehrere arbeitssuchende Menschen unterschiedlicher Nationalitäten eingestellt worden. Neben Russlanddeutschen, Irakern und Marokkanern arbeiten auch Syrer, einer von ihnen ist Obeid Alhamoud, in der Fertigung bei Gross Brandenburg. Deren Qualifizierung sei nicht ganz einfach gewesen, doch mit dem ZAL - dem Zentrum für Aus- und Weiterbildung in der Geschwister Scholl Straße - und mit dem Jobcenter habe man die richtigen Partner gefunden berichtet Geschäftsführer Karl-Heinz Fussenegger. Die Integration ist gelungen. Bernd Becking zeigte sich beeindruckt und lobte Gross Brandenburg als ein "Vorzeigeunternehmen in Sachen Fachkräfte- und Arbeitskräftesicherung mit Vorbildfunktion." "2018 wurden von 14900 neu geschaffenen Stellen 9500 von Menschen mit einem ausländischen Pass besetzt. angesichts der demografischen Entwicklung müssen die Unternehmen neue Wege gehen", so Becking weiter.

Angesichts der neuen Herausforderungen, die Gross Brandenburg durch den Wechsel hin zur Elektromobilität und damit dem Wegfall von Aufträgen, in den kommenden Jahren bevorstehen, sagte Becking Karl-Heinz Fussenegger zum Abschluss jede mögliche Unterstützung seitens seiner Behörde zu.