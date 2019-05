Hufschmied zieht es in die Politik

Matthias Henke

Gransee Olaf Peter hat mit Pferden hobbymäßig aber auch beruflich viel zu tun hat. Er ist Hufbeschlagschmied. Dass er mal diesen Beruf ergreift, habe sich sehr frühzeitig ergeben. "Schon seit meinem zwölften Lebensjahr wusste ich das", blickt Peter zurück. Nur von "Beruf" mag er in diesem Zusammenhang aber nicht sprechen. "Für mich ist das auch nach wie vor Berufung", betont er. "Durch meine Eltern und Großeltern und ihren landwirtschaftlichen Betrieb bin ich mit Pferden aufgewachsen und hatte den Pferdesport auch früh als Hobby. Da musste man eben auch regelmäßig mit den Tieren zum Schmied. Das hat mich total fasziniert – einerseits dem Pferd zu helfen und die Nutzbarkeit des Tieres zu verbessern, andererseits das Eisen im Feuer zu schmieden."

Seit 1992 selbstständig

Er habe in seinem Beruf auch viel Glück gehabt, so der 49-Jährige. Es habe sich so gestaltet, dass nach der Lehre bei der Firma Leisner in der Kreuzstraße und der Armeezeit das Ende der DDR kam. Da ergaben sich viele Möglichkeiten. Zuerst machte Peter seinen Abschluss als staatlich geprüfter Hufbeschlagschmied. 1992 machte er sich dann selbstständig. 2005 sattelte er noch einen drauf und begann eine Ausbildung zum Hufbeschlaglehrmeister. "Das heißt, man darf den Beruf nicht nur ausüben, sondern auch lehren und prüfen und sein Wissen so an die nächste Generation weitergeben und dazu beitragen, dass ein so alter Beruf nicht ausstirbt", sagt er. "Viele andere haben zwischendurch den Beruf gewechselt, ich bin ihm treu geblieben. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf", fährt er fort. Vorträge, die er über seinen Beruf hält, führten ihn indes nicht nur durch Deutschland, sondern auch ins europäische Ausland. Als Erster Vorsitzender zeichnet er außerdem für die Interessengemeinschaft der Berliner und Brandenburger Hufbeschlagschmiede verantwortlich.

Fahrsportfestival etabliert

Vor drei Jahren wurde dann das Granseer Fahrsportfestival auf dem Ilseberg etabliert. "Da konnte ich die Leidenschaft für Pferdezucht und für Kutschen verbinden. Die Familie steht auch voll dahinter", so der Vater von drei Kindern. Sohn Ole war selbst schon mit 13 ein erfolgreicher Starter dort. Als Züchter von rheinisch-deutschen Kaltblütern hat sich Peter ebenfalls einen Namen gemacht. Anlässlich der Delegiertenversammlung des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt wurde Olaf Peter, der auch Vorsitzender der Interessengemeinschaft "Kaltblut" innerhalb des Verbandes ist, in diesem Jahr mit der höchsten Auszeichnung, der goldenen Ehrennadel, geehrt. Aus der Zucht von Peter kommen bisher 36 Fohlen, darunter ein gekürter Hengst und fünf Staatsprämienstuten. Die Rheinisch-Deutschen-Kaltblüter sind heute vom Aussterben bedroht und stehen auf der Roten Liste der gefährdeten einheimischen Nutztierrassen in Deutschland.

Dass sein Sohn den Pferdevirus quasi geerbt hat, freut Peter. "Was die berufliche Zukunft angeht, ist er momentan in der Findungsphase. Auf dem Gymnasium spielt erst einmal das Abitur eine Rolle, dann werden wir weiter sehen." Ambitionen in Richtung Landwirtschaft will der Vater schon erkannt haben. "Aber in welche Richtung es tatsächlich mal geht, da bin ich gespannt. Ihm soll aber alles offenstehen."

Politische Heimat CDU

Politisch sei die CDU schon länger seine Heimat. Doch warum will er ehrenamtlicher Bürgermeister werden? "Das entwickelte sich so Schritt für Schritt", sagt der Kandidat. "Erstens ist es wichtig, dass man immer zu seiner Meinung steht. Wenn es dann noch gelingt, andere Menschen zu motivieren und voranzugehen – warum nicht?" Viele hätten ihn angesprochen, dass der Posten ihm liegen würde und er als "echter Granseer Junge" ja durchaus einige Pfunde habe, mit denen sich wuchern lasse. Zu seiner Herkunft steht Peter. "Ich bin mit der Stadt stark verwurzelt, meine Familie lebt hier seit dem 17. Jahrhundert", sagt er. Das Wissen darum habe er nicht nur alten Kirchenbüchern, sondern vor allem seinen Großeltern zu verdanken. "Die waren da sehr engagiert. Mich hat das auch für meinen weiteren Lebensweg immer motiviert."

Durch seine Teilnahme an diversen Messen wie der Grünen Woche und anderen Veranstaltungen habe er aber auch viele überregionale Kontakte knüpfen können, von denen er glaubt, sie auch als ehrenamtlicher Bürgermeister für die Region sinnvoll nutzen zu können.