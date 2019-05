Landwirt legt Blühstreifen an seinen Feldern an

Volkmar Ernst

Neuholland (MOZ) Einen Blühstreifen mit Blumen für Biene, Schmetterling und andere Insekten hat Landwirt Christoph Plass entlang seiner Felder angelegt. Die Kinder der Kita "Havelmäuse" Neuholland halfen dabei.

Der Landregen am Donnerstag war richtig gut für die Natur. Deshalb ließen sich auch die "Havelmäuse" der Neuholländer Kita dadurch nicht davon abringen, Landwirt Christoph Plass, bekannt auch als der Kartoffelbauer, auf einem seiner Felder einen Besuch abzustatten. Plass hatte die Kinder eingeladen, ihm beim Anlegen eines Blühstreifens entlang seiner Felder und der Landesstraße 213 zwischen Neuholland und der Hamburger Kreuzung zu helfen. Die Kinder jedenfalls waren begeistert und ließen sich weder vom Regen noch vom langen Fußmarsch davon abhalten. Am Feld angekommen, umringten sie sofort den Landwirt, der auf der Ladefläche seines Wagens einen Sack gefüllt mir Samen, Harken und außerdem ein Schild zu liegen hatte, mit dem auf die Aktion hingewiesen werden soll.

Auf einer Länge von gut zwei Kilometern hat Plass einen sechs Meter breiten Landstreifen für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten reserviert, und eigentlich auch schon bestellt. Also hätte er auf die Kinderarbeit gut und gerne verzichten können. Das wollte er aber bewusst nicht. "Wir reden immer davon, den Kindern die Natur zu erklären. Was ist besser, als ihnen zu zeigen, wie die Pflanzen aufs Feld kommen und wie sie wachsen? Die Kinder sollen den Samen verteilen, einharken und dann wiederkommen, um sich anzusehen, was aus den Samen gewachsen ist", erklärt er seine Überlegungen. "Eine bessere Art, sie für den Natur- und Umweltschutz zu begeistern, gibt es nicht", ist sich der Landwirt sicher.

Da kann er sich auch sicher sein, denn dass die Kinder wiederkommen werden. Das war einstimmig aus den Kindermündern zu hören. Immerhin hatten sie auch ihren Spaß, die Samen in die Hand zu nehmen und dann zu verteilen. Und sie wissen nun auch, wie wichtig der Regen ist, damit die Samen anwachsen und mit der Zeit zu üppigen Stauden heranwachsen. Da war Bauer Plass schon der richtige Lehrmeister.

Für ihn ist das Anlegen des Blühstreifens auch eine Premiere. "Ich mache das zum ersten Mal, aber ich hoffe, dass sich die Radler und Wanderer, wenn sie auf dem Weg unterwegs sind, daran erfreuen", so Plass. Deshalb wurden die verwendeten Samen auch so aufeinander abgestimmt, dass die Pflanzen zu unterschiedlichen Zeiten blühen. Von Juni bis Ende August/Anfang September sollen verschiedene Farben auf dem Streifen zu sehen sein. Nur keine Haselnüsse, wie von den Kindern zu hören war, denn einige sind gegen Nüsse allergisch, wie sie sagten. Ob alles klappt, wie Bauer Plass es versprochen hat, darauf werden die Kinder achten, wie sie lautstark kundtaten. Anbieten will Christoph Plass auch einem einheimischem Imker, dass er in der Nähe des Pfanzstreifens einen Bienenwagen aufstellt. Erste Gespräche habe er bereits geführt, sagt er.

Wenn im Herbst die Ernte eingebracht wird, dann wird auch der Blühstreifen wieder verschwinden. Doch auch dann erfüllt er noch eine Aufgabe. "Die Pflanzen werden untergepflügt. Im Sommer sind sie hoffentlich schön anzusehen und werden dazu beitragen, den Insekten Nahrung und Unterschlupf zu geben. Danach werden sie noch als Gründung verwendet", erklärt der Landwirt und freut sich über die quirlige Kindertruppe, die voller Enthusiasmus Samen auf dem Acker verteilt, Nachschub einfordert und sofort wieder aufs Feld flitzt.