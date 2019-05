Das JFZ feiert Geburtstag

MOZ

Neuruppin Das JFZ in Neuruppin lädt für den morgigen Sonnabend, 18. Mai, zu einem großen Geburtstagskonzert ein. Los geht es um 18 Uhr. Auf der Bühne stehen sechs lokale Künstler und Bands. Das Spektrum reicht von Hardcore über Death Metal bis zu Rock und Rap.

Mit dabei sind unter anderem "TKTGBR Entertainment". Die Gruppe macht Rap, Hip-Hop und Trap. Seit 2015 treten "The Exeption" um die Neuruppinerin Julia Dreschler mit Rock-Sounds an. "Bloddy Invasion" präsentieren Death Metal alter Schule mit neuer Technik. 2019 wird diese Gruppe ihr nächstes Album auf den Markt bringen. "Empty Ocean" heißt die nächste Gruppe, die am Wochenende auftritt. Sie wagt sich an Melodic Hardcore. "Wellness Club" haben sich auf Hardcore spezialisiert, der nicht todernst sein muss. "I, the va-riance" werden laut Ankündigung "alles andere als standardisierten Metalcore und Hardcore" zu Gehör bringen. Das Konzert wird bis zirka 1 Uhr andauern. Der Eintritt kostet drei Euro.