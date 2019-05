Bündnis90/Die Grünen: Stets bereit zur konstruktiven und sachlichen Zusammenarbeit

B90

Brandenburg (Grüne) Wir treten in den Wahlkreisen mit insgesamt 55 Kandidat*innen an, davon sind 27 Frauen. Entsprechend dem Landes- und Bundestrend und dem öffentlichen Zuspruch in der Stadt Brandenburg hoffen wir auf ein zweistelliges Ergebnis.

Wir konnten in "kleinen" Dingen große Erfolge erzielen. Z.B. die Beteiligung der Stadt Brandenburg an der Initiative "Brandenburg summt", die 50%ige Absenkung der Eintrittspreise des Marienbades für Kinder mit Familienpass, die Verbesserung der Befahrbarkeit der Steinstraße für Radfahrer, den gebührenfreien städtischen Nahverkehr an den verkaufsoffenen Sonntagen und weitere viele Anregungen. Und vor allem nicht zu vergessen, unser Beitrag zur Verhinderung des Packhofhotels.

Für uns ist die Bürgerbeteiligung eines der wesentlichen Wahlziele, d.h. eine Bürgerbeteiligung unabhängig von gesetzlichen Vorgaben sondern im Sinne der Einbeziehung in die langfristige Stadtplanung sowie eine rege Kultur- und Vereinslandschaft.

Die Stadt Brandenburg wird eines Tages im Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) den ersten Platz belegen und Innovationsmotor für ökologische und nachhaltige Stadtentwicklung sein.

Eine strategische langfristige Stadtplanung unter Einbeziehung der Brandenburger Bevölkerung wird unserer Meinung nicht kontinuierlich verfolgt. Das Desaster um das Hotel am Packhof war demzufolge die logische Konsequenz.

Grundsätzlich ist ein hohes Maß an Eigenständigkeit vorteilhaft. Allerdings müssen jetzt nachhaltige und tragfähige Kooperationen mit den Nachbarkreisen entwickelt werden.

Die jetzt schon gute Abdeckung an Kita-Plätzen muss aufrecht erhalten werden, ebenso muss der Ausbau von qualitätsvollen Spielplätzen fortschreiten. Vor allem sollten Kinder in der Stadt sicher und gut Fahrrad fahren können.

Auch für Jugendliche und Erwachsene ist die Schaffung attraktiver und sicherer Radwegeverbindungen unerlässlich. Die Wege in der Stadt könnten somit problemlos mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Ebenso ist die kulturelle Förderung freier und öffentlicher Träger unabdingbar, um mit diesem "weichen Standortfaktoren" Einpendler für einen Umzug in die Stadt Brandenburg zu gewinnen und die Brandenburger Jugend vom hierbleiben zu überzeugen. Für die Jugendlichen wollen wir die Bildung eines Kinder- und Jugendparlamentes unterstützen.

Wir werden uns für die Barrierefreiheit und die Unterstützung von Nachbarschaftstreffpunkten einsetzen.

Der Wiesenweg würde sich dazu sehr gut anbieten. Die fußläufige Anbindung hat sich schon zur BUGA bewährt, die KFZ-Anbindung wäre optimal. Hinzu käme die Möglichkeit, dort Fahrgastschiffe anlegen zu lassen, die zusätzlich Touristen bringen. Im Slawendorf sollte die Variante einer familienfreundlichen Herberge in unmittelbarer Kombination mit dem Slawendorf diskutiert werden.

Unsere Vision für das Packhofgelände wäre zum einen ein autoarmes oder gar autofreies familienfreundliches Wohngebiet in Verbindung mit einem großen Grünbereich mit Spielplatz und einer hohen Aufenthaltsqualität für Spaziergänge, Erholung oder auch Picknick.

Der Seegarten könnte sich zu einem touristischen Schwerpunkt in Kirchmöser entwickeln.

Das Plauer Schloss stand schon in der Vergangenheit für kulturelle Vielfalt. Das könnte aufgegriffen und durch die Stadt gefördert werden.

In der Verantwortung als Stadtverordneter die notwendigen Entscheidungen mittragen und nach unseren Möglichkeiten voran treiben.

Für den Stadtteil Hohenstücken muss eine langfristige städtebauliche Planung erstellt werden, die die Entwicklung zu einem Brennpunkt entgegenwirkt und die Attraktivität erhöht. Insofern könnte die Freiflächen mit Wohneigentum, attraktiven Kinder- und Erwachsenenspielplätzen bebaut oder auch im Sinne eines Stadtwaldes entwickelt werden.

Alle Branchen, die sich mit den Techniken der Zukunft beschäftigen und Brandenburg zu einer Stadt des ökologischen Umbaus und der Ressourcenschonung entwickeln könnten.

Die europäische Einheit ist oft für den Einzelnen nicht unmittelbar spürbar. In den Zeiten globaler Probleme kann jedoch kein Staat allein Lösungen anbieten. Die Brandenburger*innen konnten jedoch in der Vergangenheit von den unterschiedlichen sozialpolitischen Förderprogrammen der EU profitieren .

… wünschen wir ihm, dass er den Mut hat, auf konstruktive parteiübergreifende Zusammenarbeit zu bauen und gemeinsam mit allen Stadtverordneten eine Vision für Brandenburg entwickelt.

Wir waren schon immer bereit, mit allen Stadtverordneten konstruktiv und sachlich zusammen zu arbeiten. Leider wurde in der Vergangenheit zu oft eine mögliche Zusammenarbeit an der politischen Zugehörigkeit festgemacht.

In unserer Geschäftsstelle in der Ritterstraße 90.