Taschendieb stiehlt Seniorin die Geldbörse

Fehrbellin (MOZ) Eine 76-jährige Frau ist am Freitagvormittag in Fehrbellin Opfer eines Taschendiebstahls geworden.

Die Seniorin kam nach Polizeiangaben gerade aus einem Geschäft, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser soll sich in gebrochenem Deutsch und mit einer Landkarte in der Hand nach dem Weg erkundigt haben. Offenbar wurde der Frau in diesem Moment die in ihrer Handtasche befindliche Geldbörse gestohlen. Den Diebstahl bemerkte die Frau erst, als sie mit dem Fahrrad zu Hause ankam. In der Börse befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch eine Krankenkassenkarte.

In der näheren Umgebung konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden. Er war laut Polizei etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Zentimeter groß und trug eine blaue Jacke sowie eine dünne Jeanshose. Dem Mann soll ein Schneidzahn fehlen.