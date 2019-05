HEN

Hennigsdorf (MOZ) Unbekannte sind ein Gebäude des Clubgeländes in der Hafenstraße in Hennigsdorf eingebrochen. Die Täter drei Bootsmotoren und mehrere Batterien. Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro entstanden. Der Einbruch wurde am Freitagmorgen festgestellt.