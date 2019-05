RA

Lindow (MOZ) In ein Geschäft an der Granseer Straße in Lindow wurde in der vergangen Nach eingebrochen. Gestohlen wurden elektrische Geräte und Bargeld.

Die Täter hatten nach Angaben der Polizei zuvor eine Eingangstür aufgehebelt. Der Sachschaden wurde mit rund 500 Euro angegeben.