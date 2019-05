OGA

Kremmen (MOZ) Unbekannte sind in der Straße Am Markt in Velten in eine Apotheke ein und durchsuchten die Räume. Die Täter zerstörten das Fenster der Apotheke. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten diese Bargeld. Ein Kriminaltechniker sicherte am Einsatzort Spuren. Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf ungefähr 3 000 Euro. Der Einbruch wurde am Freitagmorgen festgestellt.