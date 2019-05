dpa

Hennigsdorf Der frühere Bahnchef Rüdiger Grube ist neuer Aufsichtsratschef beim Zugbauer Bombardier Transportation. Das Kontrollgremium wählte den 67-Jährigen am Donnerstag, wie Bombardier am Freitag mitteilte. Der bisherige Vorsitzende Wolfgang Tölsner habe sich aus persönlichen Gründen aus dem Aufsichtsrat zurückgezogen. Zum Unternehmen gehört auch das Bombardier-Werk in Hennigsdorf.

Grube war von 2009 bis 2017 Vorstandschef der Deutschen Bahn, einem wichtigen Kunden von Bombardier Transportation. Das Unternehmen mit 68 000 Beschäftigten und Sitz in Berlin ist die Bahnsparte des kanadischen Bombardier-Konzerns. Grube ist auch Aufsichtsratschef der Hamburger Hafengesellschaft und Chairman bei der Investmentbank Lazard.