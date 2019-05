NWG investiert Millionen ins Neubaugebiet

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Lego für Erwachsene – genau das war in den ersten drei Wohnblöcken an der Neuruppiner Bruno-Salvat-Straße gefragt. So beschreibt es zumindest Robert Liefke, der Chef der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG). Die Neubauten wurden komplett entkernt und vollkommen neu aufgebaut, sodass am Ende kaum noch etwas vom bisherigen Grundriss übrig blieb. Entstanden sind Ein- bis Vier-Raum-Wohnungen, die jede Menge Platz bieten.

Insgesamt hat die NWG vor Ort drei Millionen Euro investiert – eine Million für jeden der drei Aufgänge. In jede einzelne Wohnung sind rund 100 000 Euro geflossen. Die Mieter erwarten neue Bäder, neue Fußböden und meist sogar neue Wände. Eine Fußbodenheizung wurde eingebaut. Die Fenster bieten einerseits den Blick aufs Reiz, andererseits ins Grüne zwischen Wohnblöcken. Alles ist barrierearm. "Für Barrierefreiheit müssen noch mehr Auflagen erfüllt werden", erklärt Liefke. Beispielsweise ist dann eine geringere Höhe der Lichtschalter gefragt, was noch nicht einmal alle Rollstuhlfahrer bevorzugen würden, so Liefke.

Arbeiten starteten im März 2018

Die ersten drei Häuser an der Bruno-Salvat-Straße wurden in den vergangenen Monaten bis auf die Grundplatten und die tragenden Wände zurückgebaut. Im März 2018 sind die letzten Mieter aus den Blöcken ausgezogen. Im April 2019 wurde die Hausnummer 1 fertig, im Mai nun die Nummer 2. Die Nummer 3 wird im Juni folgen, so der NWG-Chef. "Wir hatten nur rund zwei Monate Verzögerung", sagt Robert Liefke. Nicht alle Mieter hätten so schnell ausziehen können. Doch er ist mit dem Zeitplan dennoch sehr zufrieden.

Von den insgesamt 30 neuen Wohnungen sind 27 schon vermietet. In die Bruno-Salvat-Straße 1 sind nur neue Mieter eingezogen. In der Nummer 2 hat es laut Liefke einen festen Wohnverband gegeben. "Da sind fast alle alten Mieter wieder reingekommen."

"Platte" gibt’s nicht mehr

Wer einen Blick in die frisch sanierten Häuser wirft, muss ganz schnell seine Vorstellung vom Wohnen im Neubau überdenken. "Es gibt bei uns keine ,Platte’", stellt Robert Liefke klar. Für ihn existieren in Neuruppin drei Wohngebiete: Altbauten, das Sanierungsgebiet und Neubauten, wozu für ihn jetzt auch die Bruno-Salvat-Straße 1 bis 3 mit hellen Räumen und großem Komfort zählt.

Die Miete für die neuen Wohnungen liegt bei acht Euro kalt. Dass das einigen zu viel Geld ist, war auch Liefke von Anfang an klar. Die NWG gleicht das über die Größe der Wohnungen aus: Diese wirken größer als sie sind, weil jeder Zentimeter ausgenutzt wird. So hat eine Drei-Zimmer-Wohnung mitunter nur 60 Quadratmeter, bietet aber sogar eine Küche, in der Tisch und Stühle problemlos Platz haben. Die Wohnung kostet 480 Euro kalt.

Sanierung geht weiter

Mit der Sanierung ist das Vorhaben der NWG vor Ort nicht abgeschlossen: Die Mieter aus den Häusern Bruno-Salvat-Straße 4 bis 6 sind fast fertig mit ihrem Auszug. Auch dort werden insgesamt rund drei Millionen Euro investiert. Von Juni 2019 bis Ende Dezember 2020 sollen die Arbeiten dauern. Eine große Herausforderung wird anschließend die Bruno-Salvat-Straße 7, ein Eckhaus mit insgesamt 20 Wohnungen, in das der Fahrstuhl innenliegend eingebaut werden muss. Zwei Millionen Euro an Kosten werden auch da anfallen, schätzt Liefke. Dort werde der Umbau aber nicht ganz so gravierend ausfallen wie in den jetzt fertiggestellten Häusern. "Wir haben Angst, dass wir sonst die soziale Vermischung hier kaputt machen", so der NWG-Chef.