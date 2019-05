Enkelin sagt gegen mutmaßlichen Kinderschänder aus

Matthias Henke

Neuruppin Was die Enkelin des 54-jährigen früheren Granseers aussagte, der sich wegen Missbrauchs des Mädchens sowie ihrer Mutter verantworten muss, war am Freitag, dem zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Neuruppin, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nur für die Ohren der Prozessbeteiligten bestimmt.

Wie Gerichtssprecherin Iris le Claire aber auf Nachfrage sagte, wurde seitens der Verteidigung noch ein Antrag auf Erstellung eines aussagepsychologischen Gutachtens der Geschädigten gestellt. Darüber habe das Gericht am Freitag noch nicht entschieden. Es sei nicht ausgeschlossen, das der Prozess am kommenden Mittwoch wie geplant mit dem dritten Verhandlungstag endet und die zweite Große Strafkammer ein Urteil fällt, doch mit Sicherheit lasse sich dazu noch keine Aussage treffen. Zuvor soll aber in jedem Fall noch eine mit dem Fall betraute Polizisten im Zeugenstand gehört werden. Da es dabei um Aussagen der minderjährigen Enkelin des Angeklagten geht, sei wahrscheinlich, dass die Öffentlichkeit dann erneut ausgeschlossen werde. Auch die Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Nebenklägern und Verteidigung sollen nichtöffentlich gehalten werden.

Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Dem 54-jährigen Angeklagten werden insgesamt 14 Missbrauchshandlungen an seiner Tochter beziehungsweise seiner Enkeltochter vorgeworfen. Die Taten sollen sich 2004 oder 2005 bis 2006 sowie 2016 oder 2017 ereignet haben. Der Angeklagte bestritt am ersten Prozesstag diese Vorwürfe und hielt seiner Tochter vor, sich für die Einstellung finanzieller Zuwendungen rächen zu wollen. Allerdings ist der Angeklagte einschlägig vorbestraft, wurde vom Landgericht Neuruppin Ende der 1990er wegen Missbrauchs seiner älteren Töchter zu einer Haftstrafe verurteilt.