Umständlicher Akt der Demokratie

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Wenn am Sonntag der nächsten Woche das Europaparlament, der Kreistag und die Stadtverordnetenversammlung von Strausberg (und in Hohenstein der Ortsbeirat) gewählt werden, sind drei Wahlzettel anzukreuzen: Jeweils drei Kreuze können die Wähler für die Kandidaten der beiden Kommunal­-vertretungen setzen. Hinter jedem Namen sind deshalb drei Kreise gedruckt. "Der Wähler kann auf jedem der beiden Zettel einem einzigen Kandidaten seine drei Stimmen geben oder sie auf je zwei oder drei Kandidaten aufteilen", erläutert Strausbergs Wahlleiter Thomas Lukaschewitz. Wer will, kann auch nur zwei oder ein Kreuz auf diesen Wahlzetteln machen. Wer aber vier oder noch mehr Kreuze dorthin setzt, macht seine Wahl damit ungültig. Die Kommunalwahlen sind damit Personenwahlen. Der Listenplatz der Kandidaten hat nur etwas mit der Auffindbarkeit der Namen zu tun bzw. dem Nachrücken bei Ausfall eines Mandtatsträgers. Auf dem Wahlzettel der Europawahl stehen 40 Listen zur Auswahl. Nur eine darf dort angekreuzt werden. Es zählt dann der Listenplatz.

Die große Zahl der Kandidaten und die Größe der drei Wahlzettel werden den Wahlakt umständlich machen. Wähler müssen Zeit einplanen, Staus und Schlangen sind nicht auszuschließen. Wer meint, dem mit der Briefwahl zu entgehen, sollte sich auf intensive Faltvorgänge einstellen. Den Kreistagswahlzettel vom Format A 1 so zu falten, dass er in den Wahlumschlag vom Oktav-Format A 6 passt und der beim Verschließen nicht reißt, ist nicht ganz einfach. Da dieser Umschlag mit dem Wahlschein in den richtigen etwas größeren Umschlag verpackt werden muss, bekommt der Wähler farblich unterschiedliche Unterlagen für alle drei Wahlen inklusive dazugehörige Gebrauchsanweisungen. Lukaschewitz empfiehlt, sie nacheinander auseinander zu nehmen und zu falten, sonst könne man schnell durcheinander geraten.

Mehr Wahlkabinen

Um Staus im Wahllokal zu reduzieren, lässt der Wahlleiter dort, wo es die Platzverhältnisse zulassen, drei bis vier anstelle der üblichen zwei Wahlkabinen aufstellen. Im Wahllokal könnten ältere und bewegungseingeschränkte Menschen die Unterstützung einer Hilfsperson in Anspruch nehmen. Das könnten Angehörige, aber auch Mitglieder des Wahlvorstandes sein, sagt Thomas Lukaschewitz.

Gut beraten ist, wer nicht erst auf den letzten Drücker zum Wahllokal kommt. Der Wahlleiter stellt klar, dass jeder, der bis 18 Uhr im Wahllokal erscheine, auch wählen könne. Praktisch wird dies so gesichert, dass sich Punkt 18 Uhr ein Mitglied des Wahlvorstandes in die Reihe stellt und dann jeder, der vor ihm steht, noch an die Urne darf.