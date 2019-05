City-Belebung statt Brunnen

Marco Marschall

Finow (MOZ) Es ist mehr ein Resümee der Wahlperiode im Stahl-Finow-Vereinsheim am Wasserturm. Gedeckte Kaffee-Tafel, FDP-Aufsteller, nur Bürger sind keine da. Man ist unter sich. "Wir sind alle Bürger", sagt Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP). Martin Hoeck, FDP-Spitzenkandidat für den Wahlkreis I, ist diesmal auch nicht dabei, hat aber blaugelbe Schokopastillen mit seinem Konterfei und Namen dagelassen, die für ihn und die FDP im Stadtparlament werben sollen.

Die sei zwar keine Riesentruppe, sagt Fraktionsführer Götz Trieloff später, schaffe es aber immer wieder, dass sich auch andere auf ihrer Liste "heimisch fühlen". So gibt es mehrere parteilose Kandidaten in den Reihen der FDP, wie den Apotheker Christoph Maskow oder Spechthausens Ortsvorsteher Matthias Stiebe. Oder Simone Blum, Listenplatz 2 im Wahlkreis II, und deshalb auf etlichen Plakaten in Finow zu finden. Sie ist seit über 20 Jahren Regisseurin der Waggon-Komödianten. Diese seien nun in ihrer neuen Heimstätte Kulturbahnhof angekommen, berichtet sie, und wollen mehr Kultur und Theater nach Finow holen, nicht nur mit Vorführungen, auch mit Workshops. "Ihr werdet vor Ort der Anker sein", versichert Friedhelm Boginski. Ums Zuhause der Komödianten werde sich auch baulich künftig noch mehr entwickeln.

Sachpolitik im Vordergrund

Boginski dankt in einer Eingangsrede zunächst allen Stadtverordneten für ihre Arbeit, insbesondere aber auch Götz Trieloff als Fraktionsführer. Den Bürgermeister freut, dass statt Parteipolitik Sachpolitik im Vordergrund gestanden habe. Das würden die unterschiedlichen Abstimmungsergebnisse innerhalb der Fraktion zeigen. Auch Trieloff hebt das hervor. Den Antrag zu den Lampen am Bolzplatz Lutherplatz habe er unterstützt, obwohl der von der Linken kam, da er weiß, dass der Platz viel genutzt wird.

Den neuen Vorstoß der CDU in Sachen Stadtmarketing-GmbH sieht er mit Blick auf solche Gesellschaften in der Vergangenheit kritisch. Aus Boginskis Sicht hingegen habe die CDU einen Riecher besessen und ein wichtiges Thema angesprochen: Innenstadtbelebung. "Das werden spannende Diskussionen, mehr als der blöde Springbrunnen", meint er. Die Rückkehr des alten Rundbrunnens auf dem Markt, mit dem die CDU Wahlkampf gemacht hat, sieht auch Götz Trieloff nicht. In seinem Bekanntenkreis jedenfalls gebe es keine Euphoriker für das Bauwerk, das laut Trieloff früher auch "Schlöricke Piss", nach dem damaligen Bürgermeister, genannt wurde.