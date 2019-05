Schöpferin der Flussgöttin gibt Auskunft

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Seit sieben Tagen hat Eberswalde eine eigene Göttin: die Flussgöttin Finow. Das Interesse an der gleichnamigen von Gudrun Sailer geschaffenen Bronzeskulptur, am 11. Mai enthüllt, ist so groß, dass Künstlerin und Kulturamt sich spontan zu einem öffentlichen Gespräch entschlossen haben. "Täglich gehen im Museum Anfragen zu der Plastik ein", so Kulturamtsleiter Norman Reichelt. Viele dieser Fragen wird Gudrun Sailer am Dienstag, 19 Uhr, im Museum beantworten. Sie wird auch etwas über die Entstehungsgeschichte der Plastik erzählen.