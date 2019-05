Neuer Halt für Wassersportler

Aileen Hohnstein

Hennigsdorf Eine Herzensangelegenheit ist die Marina für die Randhagens. Das betonen sowohl Mike als auch Ehefrau Marion Randhagen, als sie am Freitag ihr "Steg Café" mit einer kleinen Feier eröffnen. Eigentlich sollte es bereits im vergangenen Jahr für Besucher geöffnet werden. Der Sandsteinbau stand auch schon, doch Probleme mit dem Wasseranschluss machten das Vorhaben unmöglich. Seit Freitag können sich nun Besucher des Stadthafens, Wassersportler und Touristen im "Steg Café" eine kleine Auszeit gönnen. Im Gebäude nebenan stehen Toiletten und Duschen für die Gäste bereit. Insgesamt wurden gut über eine Million Euro in die Gebäude und die Steganlage investiert. Damit ist die Entwicklung am Stadthafen aber noch lange nicht abgeschlossen.

"Wir wollen hier keine stillen Liegeplätze für betuchte Gäste, sondern aktiv sein und Spaß haben", sagt Mike Randhagen und kündigt gleich an: "Ich denke, dass wir noch den einen oder anderen Akzent setzen können." Schon bald soll es mit dem Bau von acht kleinen Ferienwohnungen für Radtouristen losgehen. Wenn alles gut läuft, hoffen die Randhagens auf eine Eröffnung in der kommenden Saison. Auch sie sollen mit Sandstein gebaut werden. "Wir wollen, dass die ganze Anlage hier harmonisch aufgebaut wird", erklärt Marion Randhagen. Wenn die Anlage gut angenommen wird, könnten zusätzlich noch Ferienwohnungen entwickelt werden.

Die Belebung des Stadthafens geht tatsächlich voran. Gäste aus ganz Deutschland kommen. Die Hausboote, die in Hennigsdorf gebaut werden und gechartert werden können, sind für diese Saison schon komplett ausgebucht. Der Kanu- und Kajakverleih läuft gut und wird seit diesem Jahr von Patrick Dittmer betrieben. In dem Bistro möchte Marion Randhagen nun den Geschmack und die Wünsche der Besucher kennenlernen und freut sich schon auf die Aufgabe.

Für Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther (SPD) ist die Marina schon jetzt eine Erfolgsgeschichte. "Hennigsdorf hat immer an der Havel gelegen. Bislang wurde dieser Aspekt aber nur wirtschaftlich und nicht touristisch betrachtet." In der Vergangenheit sei es immer wieder gescheitert, den Stadthafen attraktiv zu gestalten. Mit kleinen, aber steten Schritten sei es Randhagen gelungen, etwas Sehenswertes mit viel Potential zu gestalten. "Man kann das Wasser genießen in seiner eigenen Stadt und lädt sich Gäste ein. Die Hennigsdorfer werden sich über weitere Schritte freuen", beendet Günther seine Ansprache.