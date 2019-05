Ellen Vanselow für ihr Engagement ausgezeichnet

Volkmar Ernst

Groß-Mutz (MOZ) Eigentlich sollten Ellen Vanselow die Geschenke, darunter der Löwenberger Plüschlöwe, schon am Mittwoch vergangener Woche überreicht werden. Denn es ist Tradition in der Gemeinde, jedes Jahr Menschen auszuzeichnen, die sich ehrenamtlich engagieren. Doch weil Ellen Vanselow zur letzten Sitzung der Gemeindevertretung verhindert war, besuchten Bürgermeister Bernd-Christian Schneck und Matthias Winter vom Großmutzer Ortsbeirat sie nun am Freitag zu Hause, um ihr zu danken. Ob die Frauenbewegung mit Spaß, die sie ins Leben gerufen hat, und an der längst nicht mehr nur Frauen aus Großmutz, sondern ebenso aus Löwenberg, Grieben, Linde und Gransee teilnehmen, ihre Arbeit mit Flüchtlingen in Gransee oder ihr Mitwirken in der Theatergruppe Mischmasch, die sie in Leegebruch mitgegründet hat – die Liste ihrer Aktivitäten ist lang. Da konnte Schneck nur feststellen: "Mach weiter und bleib uns noch lange erhalten!