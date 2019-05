Erster Blick in den Brandschutzvorführcontainer: Nächsten Donnerstag wird die mobile Anlage offiziell in Betrieb genommen. © Foto: Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Feuerwehrgerätehaus in Kliestow wird eine ganz besondere Puppenstube aufbewahrt. Eine, die Leben retten kann. Seit mehreren Jahren besitzt der Stadtfeuerwehrverband ein transportables Rauchhaus. Mit drei Geschossen; Küche, Bad, Arbeits-, Wohn- und Kinderzimmerchen, handgefertigten Figuren und Möbelstücken. Doch was hier noch viel wichtiger ist, sind die eingebauten Rauchmelder und Schläuche, die den Bühnennebel in das Haus leiten.

"Mit dem Rauchhaus wollen wir Kindern aber auch Erwachsenen zeigen, wie sie sich bei einem Feuer verhalten sollen", erklärt Wolfgang Welenga. Der Vorsitzende des Stadtfeuerwehrbandes hält die Kabelfernbedienung in der Hand und drückt auf einen Knopf. In wenigen Sekunden ist das Treppenhaus ganz in Rauch gehüllt, der Warnmelder piept. Was tun? Die Treppe runter? "Bloß nicht! Es ist grundverkehrt zu glauben, die drei Meter schaffe ich schon. Nach drei Atemzügen liegt man tot auf der Treppe", formuliert es der Brandschützer aus Kliestow drastisch. Bei einem Brand im Treppenflur, rät er, in der Wohnung oder im Zimmer zu bleiben: "Ans Fenster gehen, um Hilfe rufen, aber bloß nicht die Tür aufmachen!"

Doch als Anfang des Jahres in der Thilestraße Unrat in einem Treppenflur in Flammen stand, taten Anwohner genau das. "Sie haben die Haustür geöffnet. Der ganze Qualm zog durch die Wohnung. Zum Glück hatten sie einen Balkon, dort konnten sie sich etwas in die Ecke stellen. Andernfalls wären sie jämmerlich kaputt gegangen", sagt Welenga. Die Betroffenen wurden damals über eine Drehleiter und Fluchthauben gerettet. Es gab neun Verletzte.

Der Rauch im Treppenflur des Rauchdemohauses, das mit einer Plexiglasscheibe abgedichtet ist, hat sich verzogen. Wolfgang Welenga drückt auf den nächsten Knopf. Jetzt brennt es im Kinderzimmer. Ein greller Piepton reißt die Kinder aus dem Schlaf. Was diesmal tun? "Ans Fenster gehen und nach Hilfe zu rufen, ist hier genau das Falsche. Da ersticke ich auch, denn der Rauch zieht durchs Fenster", erklärt der Feuerwehrmann. Stattdessen: "Tür auf, Tür zu – und so schnell wie möglich raus ins Freie."

Wenn der Brandmelder einmal losgehe, habe man noch eine gute Chance, den tödlichen Rauchgasen zu entkommen. Denn der Rauch steige nach oben und baue sich nach unten auf.

Wolfgang Welenga würde sich wünschen, mit dem Rauchhaus mehr Kindern erklären zu können, was zu tun ist, wenn es mal brennt. "Es ist eine wunderbare Erfindung. Leider gibt es in Frankfurt bislang zu wenig Interesse."

Vorführcontainer ist fertig

Um lebensrettende Prävention geht es auch in einem weiteren Projekt des Frankfurter Stadtfeuerwehrverbandes. Mehrere Jahre lang wurde in Kliestow an einem Brandschutzvorführcontainer getüftelt. Nun ist er fertig. Am Donnerstag soll er im Beisein von Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) offiziell übergeben werden. Denn das Land hat den Bau des Containers mit Lottomitteln gefördert. "Der Vorführcontainer soll vor allem bei Volksfesten zum Einsatz kommen und über Brandgefahren aufklären", beschreibt Wolfgang Welenga.

Nachgestellt werden können beispielsweise Fettexplosionen, der Brand eines Fernsehers oder ein Flashover – eine Rauchgasexplosion. Auch ein Gaswarnmelder und eine Sprinkleranlage sind zu Demonstrationszwecken verbaut.

