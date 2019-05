Fahrgastschiff wird vermisst

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt Es könnte ein perfektes Mai-Wochenende für Ausflüge werden. Aber nicht nur auf dem Land, sondern auch auf dem Wasser hat Eisenhüttenstadt einiges zu bieten. Schon seit mehr als einem Jahrzehnt setzt die Stahlstadt auch auf Wassertourismus, hat unter anderem das Bollwerk in Fürstenberg auf Vordermann gebracht. "Wir sind auf dem richtigen Weg. Die Zahlen der Touristen auf Oder und Kanal steigen", erklärte 2007 der damalige Bürgermeister Rainer Werner.

Zwölf Jahre später bestätigt Kathrin Henck, Geschäftsführerin vom Tourismusverein Oder-Region (TOR) in der Lindenallee: "Ja, das mit dem Wassertourismus hat sich etabliert." Es gebe immer wieder Anrufe von Hobby-Kapitänen, die nach einem Anlegeplatz in Eisenhüttenstadt fragen. Auch Führungen in der Zwillingsschachtschleuse am Oder-Spree-Kanal seien sehr gut nachgefragt.

340 Kilometer Entschleunigung

Mit dem Unternehmen Oderfluss-Charter "Onkel Helmut" arbeite man ebenfalls gut zusammen. Und der Bootsverleih von Charter Baser am Trockendock sei auch eine wichtige Säule, wenn es um Wassertourismus geht, findet Kathrin Henck.

Eine besondere Marke, die die Stadt mitinitiiert ist, ist die Berlin-Oder-Umfahrt. "340 Kilometer Entschleunigung pur auf einer Rundtour durch das östliche Brandenburg und Berlin" heißt es auf der gleichnamigen Internetseite. Darauf sind auch verschiedene Ausleihstationen und Anlegepunkte zu finden. "Das Einzige, was wirklich fehlt, ist ein Fahrgastschiff. Danach fragen vor allem viele Ältere", betont Kathrin Henck. Die Zefir ist zumindest teilweise in diese Lücke gesprungen, aber die kann derzeit aufgrund des niedrigen Oder-Wasserspiegels nicht fahren.

Mit einem Fahrgastschiff kann Rolf Schamberger vom Bootsverleih Charter Baser, das zum Unternehmen Dolibog gehört, nicht dienen. Aber er hat unter anderem vier Hausboote vor Ort. "Wobei drei gerade unterwegs sind", sagt er. Ein paar Nummern kleiner sind die Leihboote, die ohne Führerschein entliehen werden können. Auch davon hat er vier. Vormeldungen für dieses Wochenende hat es bis Freitagnachmittag noch nicht gegeben. "Derzeit wollen viele ein Boot für den Herrentag", berichtet Schamberger. Seit Ende April hat er die Boote wieder am Trockendock. "Kaum war es etwas wärmer, gab es die ersten Nachfragen", erzählt er. Um die Interessenten nicht zu enttäuschen, reagierte er prompt.