Vor dem letzten Schritt

Berlin (NBR) Eine Woche vor der Europawahl stehen die Grünen glänzend da. Wenn sie an diesem Samstag zu ihrem Wahlparteitag zusammenkommen, können sie sich über gute Umfragewerte ebenso freuen wie darüber, dass sie mit einem ihrer Kernthemen, dem Klimawandel, zurzeit dauerpräsent sind.

Sollte die Große Koalition platzen und es bald zu Neuwahlen kommen, dürfte an den Grünen kein Weg mehr vorbeiführen: Sie könnten Juniorpartner der Union werden, möglicherweise aber auch Grün-Rot-Rot anführen und damit den Kanzler stellen. Doch auf dem Weg zur Macht gibt es drei Versuchungen, denen die Partei ausgesetzt ist.

Erstens: Die Grünen dürfen sich nicht zu klein machen. Als Mini-Opposition im Bundestag mag es angemessen sein, sich vor allem mit Sachfragen zu beschäftigen. Sollte aber tatsächlich kein Weg an Neuwahlen vorbeiführen, müssen die Grünen als Partei mit den zweitbesten Umfragewerten dringend einen Kanzlerkandidaten benennen. Denn Demokratie lebt vom Wettbewerb. Und Robert Habeck – nur er kommt wegen seiner Beliebtheitswerte als Grünen-Kandidat infrage – darf sich dem nicht verweigern. Seine Kanzlerkandidatur sollte er freilich nicht im Stile des einstigen FDP-Politikers Westerwelle betreiben, der in einer Phase guter Umfragewerte aus seiner Kanzlerkandidatur eine große Show machte. Solchen Personenkult mögen vor allem Habecks eigene Grüne nicht.

Die zweite Versuchung ist der Wunsch nach Neuwahlen um jeden Preis. Klar, wenn die Regierung wackelt, ist die Verlockung groß, sich die guten Werte bei den Meinungsumfragen an den Wahlurnen bestätigen zu lassen. Das ist auch der eigentliche Grund, warum die Grünen-Spitze immer wieder betont, dass Neuwahlen einem "Jamaika"-Neuanlauf vorzuziehen seien. Doch Vorsicht ist geboten: Denn sollte die Große Koalition in die Brüche gehen, wird zunächst einmal die Frage im Vordergrund stehen, ob nicht doch in einer anderen Konstellation weiterregiert werden kann. Sollten sich die Grünen dem verweigern, könnten die Wähler dies als Machtspiel werten und die Partei an Sympathien einbüßen.

Auch eine dritte Versuchung ist für die Grünen gefährlich: der Griff nach Ministerämtern um jeden Preis. Sollte Annegret Kramp-Karrenbauer als mögliche Kanzlerkandidatin einen Partner brauchen, sollten sich die Grünen genau überlegen, ob sie mitmachen wollen. Denn AKK tickt gerade in gesellschaftspolitischer Hinsicht – Nein zur Homo-Ehe, Witze über das dritte Geschlecht – anders als Merkel und vor allem als die Grünen. Eine Koalition wäre also schwierig. Eine Alternative zu Schwarz-Grün oder "Jamaika" wäre Grün-Rot-Rot, das in Umfragen derzeit auf bis zu 47 Prozent käme. Aber dort sind die Schnittmengen mit der SPD beispielsweise bei der Kohle und mit den Linken in der Außenpolitik sehr gering. Auch da müssten sich alle ziemlich verbiegen.

Das zeigt: Die Grünen sind zwar stark. Aber auf Bundesebene nützt ihnen ihre Kraft nur dann etwas, wenn sie sie klug einsetzen. Und wenn sie geduldig auf ihre Chance warten.

leserbriefe@moz.de