Flöte verzaubert Kinder

Beeskow (MOZ) In diesem Jahr steht bei Oper Oder-Spree Mozarts Zauberflöte auf dem Programm. Kaum eine andere Oper ist so bekannt und wird so häufig inszeniert. Neu ist, dass Oper Oder-Spree in dieser Saison auch die jüngere Generation für Oper und klassische Musik begeistern will; neben der großen Operninszenierung in Neuzelle und Beeskow wird es erstmals eine Version für Kinder (ab 6 Jahren) in der Regie von Lars Franke geben.

Für die Ausstattung werden Zeichnungen verwendet, die in dem von Gertrud Zucker und Till Seiler gemeinsam herausgegebenen Kinderkunstbuch "Die Zauberflöte" enthalten sind. Das Bühnenbild stammt von Frauke Bischiger. Das Buch wird an den Aufführungsabenden vor Ort erhältlich sein.

Die Premiere von "Die Kleine Zauberflöte" nach W.A. Mozart findet am Sonntag, den 26. Mai um 16 Uhr auf der Burg Beeskow statt. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt beträgt 7, ermäßigt 5 Euro. Karten sind am Museumstresen der Burg Beeskow, unter 03366 352727 und über www.reservix.de erhältlich.

Die nächsten Termine sind: 6. Juli 15 Uhr Burg Beeskow, 21. Juli 15 Uhr Kloster Neuzelle, 22. September 15 Uhr Kleist Forum Frankfurt (Oder), 23. September 10 Uhr Kleist Forum Frankfurt (Oder), 27. Oktober 15 Uhr Musikschule Eisenhüttenstadt, 3. November 15 Uhr Musikschule Fürstenwalde, 24. November 15 Uhr Carl-Bechstein Gymnasium Erkner, 15. Dezember 15 Uhr Burg Beeskow.