Ein Haus voller Geschichte

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Seit rund einem Jahr wird das Haus Uckermark im Herzen der Altstadt saniert und zum Museum umgebaut. Inzwischen sind Roh- und Innenausbau so weit fortgeschritten, dass man die Struktur und Raumaufteilung erkennen kann.

Im Erdgeschoss betritt der Besucher ein geräumiges Foyer. Eine gläserne Wand zum Hof und eine offene Galerie ins obere Stockwerk fluten den Raum mit Licht. Hier wird der Empfang für die Touristinformation und das Museum seinen Platz finden, werden Gäste beraten, Souvenirs angeboten und Eintrittskarten für das Museum verkauft. Museumsleiter Ralf Gebuhr verrät schon einige gestalterische Besonderheiten, die bereits beim Eintreten in die Geschichte des Hauses eintauchen lässt. "Im Foyer wird eine große alte Truhe stehen, aus der mittels Multimediaprojektion Geschichten flattern." Im Erdgeschoss des Vorderhauses wird außerdem ein kleiner Veranstaltungssaal für Lesungen, Vorträge, Filmvorführungen und ähnliches eingerichtet, den sowohl das Museum, der Tourismusverein als auch die Stadt nutzen können.

Literatur wird ein Schwerpunkt

Über Treppen und Fahrstuhl gelangen die Besucher in das Obergeschoss, das die Ausstellungsräume für das Museum beherbergt. Ein Schwerpunkt der Dauerausstellung wird Literatur sein. Sie zieht sich als roter Faden durch die Ausstellung, von Ehm Welk über Heinrich von der Hagen, der erste Professor für altdeutsche Literatur in Berlin und Übersetzer des Nibelungenliedes, bis Theodor Fontane, der Angermünde eine Ketzerballade dichtete, verknüpft Geschichten und Exponate verschiedener Epochen miteinander und erzählt auch Landschafts- und Kulturgeschichte, erklärt der Museumsleiter. Extraräume für die umfangreiche Sammlung der Ur- und Frühgeschichte wird es nicht geben. Stattdessen werden besondere Funde thematisch in die Ausstellung eingebunden. Darüber hinaus wird es wechselnde Sonderausstellungen zu Schwerpunktthemen geben. Zusätzlich, darauf ist Ralf Gebuhr besonders stolz, werden im Schaudepot abwechselnd Stücke aus dem reichen Museumsfundus präsentiert, die nicht in der Dauerausstellung Platz finden. Hier wird auch die Biliothek mit Besucherarbeitsplätzen und Leseecke eingerichtet. "Ich bin überglücklich über das tolle, neue Angermünder Museum, das trotz Beschränkungen eines alten denkmalgeschützten Gebäudes architektonisch klug und nachhaltig gelöst wurde und mit dem modernen Depot hervorragende Arbeits- und ideale Lagerbedingungen für die Sammlung bietet. Damit kann sich Angermünde weit über Brandenburg hinaus sehen lassen", meint Ralf Gebuhr, der vor seiner Anstellung in Angermünde viele Museumsprojekte in Brandenburg und Sachsen-Anhalt begleitete.

2020 werden die Außenanlagen des Gartens gestaltet.