Der Stege-Streit geht weiter

Cornelia Link-Adam

Altfriedland (MOZ) Die Altfriedländer müssen auch in dieser Badesaison weiterhin auf ihre Stege am Klostersee warten. Ein Neubau ist nicht in Sicht. Das Verhalten der Amtsverwaltung führte in der Sitzung der Gemeindevertretung Neuhardenberg zu hitzigen Diskussionen.

Bei der letzten Zusammenkunft in dieser Wahlperiode stand das Thema Stege am Klostersee erneut auf der Tagesordnung. Seitens der Verwaltung war an alle Abgeordneten eine sogenannte Mitteilungsvorlage zur Umsetzung der Beschlüsse zum Neubau der Stege gegangen.

Gemeinderat für Vorhaben

Darin wird Bezug genommen auf viele vorher gefassten Beschlüsse der Gemeindevertretung. So hatte man einstimmig schon im Sommer 2017 dafür votiert, dass die Errichtung der Stege durch Spenden finanziert werden soll. Im Dezember des gleichen Jahres wurde dann noch beschlossen, Leader-Fördermittel zu beantragen. Gehofft wurde auf eine Kostenübernahme von 75 Prozent. Im März 2018 folge ein Beschluss, dass die Gemeinde als Bauherr fungiert. Der Bau dürfe aber erst beginnen, wenn die Verkehrssicherheitspflicht vertraglich geklärt und gesichert ist. Das Projekt würde per Pontonlösung demnach rund 55 000 Euro kosten, wovon 41 200 Euro über Förderung abgefangen werden. 10 000 Euro sind an Spenden von den Altfriedländern für den Eigenanteil am Projekt gesammelt worden. Sie wünschen sich seit dem Abriss der maroden Stege vor fünf Jahren längst einen Ersatzbau. Die Gemeinde ist für das Vorhaben, lehnt es aber weiterhin ab, die Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen. Da auch noch kein Fördermittelbescheid vom LELF vorliegt, hat die Amtsverwaltung laut Mitteilungsvorlage die Errichtung der Stege immer noch nicht beauftragt. Das Amt pocht darauf, dass es eine Badeaufsicht geben müsse, um rechtlich bei Unfällen nicht haftbar gemacht zu werden. Darüber erzürnen sich seit Monaten die Gemüter, auch im letzten Gemeinderat. Bürgermeister Detlef Korbanek (WG Gemeinsam für Neuhardenberg) informierte, dass der Förderantrag beim Land gestellt sei, aber es dazu noch kein Feedback gab. Man müsse abwarten. "Wir hoffen auf ein positives Ergebnis, dann können wir den Bau endlich umsetzen", sagte Sabine Töpfer (Linke). "Und du wirst dann Bademeister?", fragte spitz Gabriele Masche (WG Gemeinsam für Neuhardenberg). "Sicher nicht", erwiderte Töpfer. Herumgereicht wurden zudem Bilder von anderen See-Badestellen in Märkisch-Oderland, an denen die Regelung einfacher gehandhabt sei. Mit Schilder wie "Baden auf eigene Gefahr". Eine Lösung, die den Alfriedländern ausreichen würde.

Kritik an Amtsdirektorin

Dass die Amtsdirektorin Grit Brinkmann in der Sitzung wieder fehlte, kritisierte Jürgen Auge mit seinen Kollegen der Linken scharf. Trotz der Beschlüsse setze die Verwaltung durch die Blockade der Amtsdirektorin den Neubau nicht um, bemängelte auch Altfriedlands Ortsvorsteherin Christiane Arndt-Pernau. "Das ist eine Missachtung der Gemeindevertretung. Die muss sich künftig besser durchsetzen."