Mühlenfließ bekommt frisches Holz

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Wo sonst Sportbootfahrer fest machen, um in der Innenstadt von Fürstenwalde Besorgungen zu erledigen oder einfach die Ruhe zu genießen, wird es in der nächsten Woche laut: Der Außenbezirk Fürstenwalde des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Berlin erneuert die Uferbefestigung im Mühlenfließ.

Dafür sollen zwischen der Anlegestelle für die motorisierte Sportschifffahrt und dem Durchlass unter der Straße Mühlenbrücken Holzpfeiler ins Erdreich gebracht werden. Dazu wird eine Ramme verwendet, die laut Gordon Starcken, Mitarbeiter des WSA-Außenbezirks, voraussichtlich gegen Ende der nächsten Woche zum Einsatz kommt. "Während der Rammarbeiten kann es zu einer stärkeren Geräuschentwicklung kommen", sagt Starcken. Die Rammarbeiten, die zurzeit vorbereitet werden, dauern rund eine Woche. Die Sportbootliegestelle ist solange gesperrt.

Seit hundert Jahren, so Starcken, wurde die Uferbefestigung in diesem Bereich nicht mehr erneuert. Die Holzpfähle sind größtenteils verfault und teilweise nicht mehr vorhanden. In Absprache mit der Stadt, so Starcken weiter, werde der Uferabschnitt künftig als Anlegestelle für muskelbetriebene Boote nutzbar gemacht: Die Oberkante der Holzpfähle soll in einer Höhe liegen, die ein gefahrloses Aussteigen aus Kanus möglich macht. Zurzeit müssen Paddler einen halben Meter überwinden. Der Zugang zum Niveau der Sportbootliegestelle erfolgt über eine Rampe.