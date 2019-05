Annette Herold

Erkner (MOZ) Nachtschwärmer und Schichtarbeiter müssen sich kommende Woche auf veränderte Fahrzeiten und Ausfall der S-Bahn einrichten. In den Nächten zu Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag fährt die S3 von Erkner jeweils eine Minute früher.

Wie die Bahn weiter mitteilt, enden die Züge, die 22.57, 23.17, 23.37 und 23.57 Uhr am Ostbahnhof abfahren, bereits in Friedrichshagen. Auf der Strecke sollen laut Bahn Schwellen gewechselt werden. Ebenfalls in der nächsten Woche fallen beim RE1 zwischen Erkner und Fürstenwalde Züge aus.