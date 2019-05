Bankdrücker wollen die WM-Krone

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Zu dritt machen sich Raik Günterberg, Peer Hänsicke und Andreas Petrenz vom SV Kraft Eberswalde auf die lange Reise nach Tokio zur Weltmeisterschaft im Bankdrücken. Eine Woche lang, ab Sonnabend, werden dort von knapp 900 angemeldeten Teilnehmern Gewichte gedrückt.

Alle drei Eberswalder sind keine WM-Neulinge, der 55-jährige Peer Hänsicke durfte sich in der Gewichtsklasse bis 105 kg sogar schon mit Gold schmücken, und haben sich etwas vorgenommen.

Gegen drei starke Konkurrenten muss Peer Hänsicke seinen Titel verteidigen. Dabei wird er sich wohl am Weltrekord von 215,5 kg orientieren müssen. Auch Raik Günterberg rechnet sich durchaus eine Medaille aus. Im vorigen Jahr wurde er in der Klasse bis 83 kg WM-Sechster mit gedrückten 255 kg. "Diesmal möchte ich meine Trainingsleistung von 280 kg auch im Wettkampf bestätigen. Das wäre auch neuer Deutscher Rekord, der momentan bei 277,5 kg steht", erklärte der 29-jährige Vereinschef vom SV Kraft, der die lange Reise mit Urlaub in Japan ausklingen lässt.