5 Kilometer sind bereits ausgebucht

Beatrix Pohle

Beeskow Am Freitag war der letzte Termin, um bei der Online-Anmeldung das begehrte Finisher-T-Shirt mitzubestellen. Und bereits am Mittwochabend war das Startplatzlimit für die 5-Kilometer-Distanz erreicht worden. Mehr als 300 Teilnehmer sind gemeldet, für diese Strecke gibt es auch in diesem Jahr keine freien Plätze mehr.

Über die 2,5 km liegen 350 Anmeldungen vor, darunter 244 Kinder aus den Grundschulen der Umgebung und aus der Partnerstadt Sulecin Für die 10 km haben sich 43 Läufer angemeldet, hier sind als bis zum Erreichen des Teilnehmerlimits noch 57 Plätze frei, bei den 2,5 km sind es 50. Trotz des Himmelfahrts-Wochenendes sowie anderer Veranstaltungen in der Region findet der Altstadtlauf also auch bei seiner mittlerweile achten Auflage wieder eine große Resonanz.

Am Sonntag wie auch eine Woche später lädt das Organisations-Team vom Verein Leichtathletik in Beeskow übrigens noch einmal zu einem Probelauf zum Kennenlernen der Strecke ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor dem Rathaus.