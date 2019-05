Bürgermeister stellt sich zur Wiederwahl

MOZ

Vogelsang Seit 2006 ist Niels-Hagen Giesen ehrenamtlicher Bürgermeister in Vogelsang. Das möchte er auch bleiben, denn auch am 26. Mai stellt sich der 68-Jährige erneut zur Wiederwahl. Von Wahlkampfparolen hält er hingegen nichts. Wichtig sei ihm eine stabile Haushaltslage sowie, dass Kosten von Bürgern möglichst ferngehalten werden. Zudem wird er sich, wie er sagt, weiterhin dafür einsetzen, dass der Ort gepflegt ist und für die Bürger lebenswert bleibt.

Das bisher Erreichte sieht er dabei immer als das Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit an. "Die Person des Bürgermeisters ist nichts ohne Ratsmitglieder", sagt der gebürtige Frankfurter, der in Brieskow-Finkenheerd aufgewachsen ist und später eine Vogelsängerin geheiratet hat. Seit 1975 ist er Mitglied der Ortsfeuerwehr, seit der Wende gehört er dem Gemeinderat an. Gerade in dieser Zeit habe man, betont er, mithilfe vieler engagierter Bürger die Verbesserung der Infrastruktur vorangebracht. Sollte er Bürgermeister bleiben, möchte Niels-Hagen Giesa sich insbesondere für die Eigenständigkeit des Amtes einsetzen. "Damit wir nicht in einer Großkommune untergebuttert werden."

Tatsächlich hat Giesa, der von der Freien Wählergemeinschaft Vogelsang kommt, auch einen Mitbewerber im Kampf um den Bürgermeisterposten – zumindest auf dem Papier. Joachim Fettke, den die SPD aufgestellt hat, tritt jedoch vor allem aus einem Grund an: "Ich möchte, dass die Bürger eine Wahl haben."